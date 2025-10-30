Украина ожидает, что Китай откажется от закупки российских энергоносителей - МИД

Накануне встречи главы Белого дома Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина, Президент Владимир Зеленский сообщил об ожиданиях Украины от этой встречи. В частности, речь идет о прекращении закупки Китаем российских энергоносителей, заявил Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с вице-премьер-министром Словении, министром иностранных дел Таней Файон, пишет УНН.

Детали

Состоялась встреча двух лидеров (Дональда Трампа и Си Цзиньпина. – ред.). Она имеет большое значение для дальнейших мирных усилий. Президент Зеленский накануне этой встречи озвучивал наши ожидания, в частности то, что китайская сторона прекратит покупать энергоносители у россии. Очевидно, что продажа электроносителей является особым источником для финансирования российской военной машины для продолжения российской агрессии - сообщил Сибига.

Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине

Глава МИД добавил, что Китай имеет достаточно возможностей, чтобы влиять на россию и может играть более активную роль в мирном процессе.

Безусловно, Китай может играть более активную роль. Безусловно, Китай имеет достаточный инструментарий для влияния на россию - подчеркнул Сибига.

Дополнение

В Центре противодействия дезинформации заявили, что подписание президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином однолетнего торгового соглашения о редкоземельных металлах и снижении пошлин говорит о "совместном завершении войны в Украине".

Китай и Соединенные Штаты "достигли консенсуса" по "важным экономическим и торговым вопросам" после встречи между лидером Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом, согласно сообщению Министерства иностранных дел КНР.