Рубрики
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
"Учетверте росія супроводжує вбивствами один зі щорічних світових дипломатичних заходів": Зеленський про нічну атаку рф на тлі ГА ООН

Київ • УНН

 • 164 перегляди

Президент Зеленський повідомив про нічну атаку рф на сім областей, включаючи Запоріжжя, де загинуло троє людей. Він наголосив, що це вже вчетверте рф супроводжує вбивствами щорічні світові дипломатичні заходи, закликавши до сильного тиску на росію.

"Учетверте росія супроводжує вбивствами один зі щорічних світових дипломатичних заходів": Зеленський про нічну атаку рф на тлі ГА ООН

Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову нічну атаку рф, вказавши, що ворог атакував сім областей, і що це вже вчетверте рф супроводжує вбивствами один зі щорічних найвищих світових дипломатичних заходів - на тлі старту роботи Генасамблеї ООН, тож треба діяти, щоб вбивства та війна не ставали рутиною, і потрібен реально сильний тиск на росію, пише УНН.

Деталі

"Продовжуються рятувальні роботи та розбір завалів після російського удару по Запоріжжю. Керовані авіабомби по цивільній інфраструктурі, по звичайних будинках. Пошкоджено 15 багатоповерхових і 10 приватних будинків. Станом на зараз відомо про трьох загиблих людей. Мої співчуття рідним і близьким", - написав Зеленський у соцмережах.

"Під ударами дронів уночі були й Донеччина, Дніпровщина, Сумщина, Київщина, Харківщина та Херсонщина", - вказав Президент.

Загалом, з його слів, було понад 140 безпілотників, частина з яких – "шахеди". "У Сумах пошкодили підприємство, що виробляє хліб, школу та дитячий садочок. Одна людина поранена. Також є руйнування звичайної школи в Малотаранівці на Донеччині. Всюди, де потрібно, на місцях працюють наші служби", - наголосив Глава держави.

Над Україною знешкодили 132 зі 141 запущеного росією дрона за ніч

Уже фактично починає роботу Генеральна Асамблея ООН: лідери збиратимуться в Нью-Йорку. І це вже вчетверте росія супроводжує вбивствами один зі щорічних найвищих світових дипломатичних заходів. Саме тому так важливо, щоб цей дипломатичний тиждень став результативним. Треба діяти, щоб вбивства та війна не ставали рутиною. Потрібен реально сильний тиск на росію, нові спільні кроки всіх у світі, хто вважає, що міжнародне право повинно запрацювати знову. Європа, США, країни "сімки" та "двадцятки" – всі, хто має реальний вплив на росію. Сильні санкції, сильний політичний тиск, відповідальність росії за війну – все це потрібно. Все це буде. Дякую всім, хто допомагає!

- наголосив Зеленський.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
