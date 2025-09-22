"В четвертый раз россия сопровождает убийствами одно из ежегодных мировых дипломатических мероприятий": Зеленский о ночной атаке рф на фоне ГА ООН
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил о ночной атаке РФ на семь областей, включая Запорожье, где погибли три человека. Он подчеркнул, что это уже в четвертый раз РФ сопровождает убийствами ежегодные мировые дипломатические мероприятия, призвав к сильному давлению на Россию.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередную ночную атаку рф, указав, что враг атаковал семь областей, и что это уже в четвертый раз рф сопровождает убийствами одно из ежегодных высших мировых дипломатических мероприятий - на фоне старта работы Генассамблеи ООН, поэтому нужно действовать, чтобы убийства и война не становились рутиной, и нужно реально сильное давление на россию, пишет УНН.
Детали
"Продолжаются спасательные работы и разбор завалов после российского удара по Запорожью. Управляемые авиабомбы по гражданской инфраструктуре, по обычным домам. Повреждены 15 многоэтажных и 10 частных домов. По состоянию на сейчас известно о трех погибших людях. Мои соболезнования родным и близким", - написал Зеленский в соцсетях.
"Под ударами дронов ночью были и Донетчина, Днепровщина, Сумщина, Киевщина, Харьковщина и Херсонщина", - указал Президент.
В целом, по его словам, было более 140 беспилотников, часть из которых – "шахеды". "В Сумах повредили предприятие, производящее хлеб, школу и детский сад. Один человек ранен. Также есть разрушения обычной школы в Малотарановке на Донетчине. Всюду, где нужно, на местах работают наши службы", - подчеркнул Глава государства.
Уже фактически начинает работу Генеральная Ассамблея ООН: лидеры будут собираться в Нью-Йорке. И это уже в четвертый раз россия сопровождает убийствами одно из ежегодных высших мировых дипломатических мероприятий. Именно поэтому так важно, чтобы эта дипломатическая неделя стала результативной. Нужно действовать, чтобы убийства и война не становились рутиной. Нужно реально сильное давление на россию, новые совместные шаги всех в мире, кто считает, что международное право должно заработать снова. Европа, США, страны "семерки" и "двадцатки" – все, кто имеет реальное влияние на россию. Сильные санкции, сильное политическое давление, ответственность россии за войну – все это нужно. Все это будет. Спасибо всем, кто помогает!