У Європі не впевнені щодо наслідків у діях з активами росії: "мегазайм" Україні у €140 млрд поки "допрацьовують" - FT

$41.220.08
48.370.07
ukenru
Ексклюзив
12:31 • 5904 перегляди
Як українцям за кордоном здати ДНК-зразки для пошуку безвісти зниклих: в МВС дали відповідь
09:13 • 17145 перегляди
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
2 жовтня, 07:38 • 25743 перегляди
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
2 жовтня, 06:36 • 27784 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
2 жовтня, 05:53 • 26139 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
2 жовтня, 05:30 • 43115 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo
2 жовтня, 03:16 • 20846 перегляди
ЄС готує жорсткіші санкції проти росії - Фон дер Ляєн
1 жовтня, 23:57 • 21472 перегляди
Сили оборони розсікли "Добропільський виступ" і просунулися до 1400 м - СирськийPhoto
1 жовтня, 17:21 • 38219 перегляди
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 56240 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.2м/с
81%
756мм
Популярнi новини
Україну накрила потужна магнітна буря: прогноз на найближчі дніPhoto2 жовтня, 05:59 • 26122 перегляди
День учителя 2025: що подарувати педагогу2 жовтня, 07:31 • 32822 перегляди
"Рамштайн" скликають на 15 жовтня в штаб-квартирі НАТО08:49 • 14732 перегляди
Права акціонерів банків, що виводяться з ринку, проти вседозволеності НБУ: українська реальність і досвід ЄС11:28 • 16998 перегляди
День оселедця: п'ять апетитних рибних стравPhoto11:55 • 14680 перегляди
Публікації
Чому турецька модель "одна аптека - один фармацевт" небезпечна для України і до чого тут росія?12:21 • 10217 перегляди
День оселедця: п'ять апетитних рибних стравPhoto11:55 • 14725 перегляди
Права акціонерів банків, що виводяться з ринку, проти вседозволеності НБУ: українська реальність і досвід ЄС11:28 • 17038 перегляди
День учителя 2025: що подарувати педагогу2 жовтня, 07:31 • 32864 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo2 жовтня, 05:30 • 43115 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Антоніу Кошта
Метте Фредеріксен
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Молдова
Реклама
УНН Lite
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 13:33 • 408 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 52259 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 60425 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 42685 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 45228 перегляди
Актуальне
Financial Times
The Guardian
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Шахед-136
Bild

У Європі не впевнені щодо наслідків у діях з активами росії: "мегазайм" Україні у €140 млрд поки "допрацьовують" - FT

Київ • УНН

 • 860 перегляди

ЄС розглядає можливість позичити Україні грошову вартість активів рф, знерухомлених у Euroclear, але деякі країни ЄС висловлюють занепокоєння щодо правових наслідків. Європейська комісія має додатково дослідити правові та фіскальні наслідки.

У Європі не впевнені щодо наслідків у діях з активами росії: "мегазайм" Україні у €140 млрд поки "допрацьовують" - FT

Позичити Україні грошову вартість російських активів, знерухомлених у Euroclear заважає невпевнена позиція країн ЄС, зокрема зняти свої заперечення відмовилася Бельгія, а Франція та Люксембург наразі висловлюють стурбованість.

Передає УНН із посиланням на Financial Times.

Деталі

У новому матеріалі FT пояснюється, чому ЄС поки не здатен владнати просування у питанні надання Україні кредиту на суму 140 млрд євро.

Як відомо, раніше Європейська комісія запропонувала позичити Україні грошову вартість російських активів, які тривалий час знерухомлені у Euroclear, бельгійській фінансовій установі. Задум у тому, що якщо рф не виплатить Україні репарації після війни проти неї, тоді росія втратить свої права на вказані вище активи.

Комісії необхідно додатково дослідити правові та фіскальні наслідки, - тому поки що прийняти загальний принцип не виходить. З іншої сторони, є позиція низки країн. В першу чергу Бельгія.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер, чия державна скарбниця отримувала вигоду від податкових надходжень, зібраних у Euroclear, тепер вимагає від ЄС "взаємно" розподілити ризик розміщення установи та забезпечити більший правовий захист, якщо Москва вживе судових заходів проти Бельгії.

Де Вевер не спілкувався з журналістами в контексті обговорення знерухомлених у Euroclear активів рф.

Поки що, Де Вевер виступив проти цієї пропозиції

- повідомили Financial Times три посадовці, ознайомлені з ходом зустрічі.

З приводу правових наслідків у відносинах з рф, також висловили свою стурбованість Франція та Люксембург. 

Що відомо про деталі обговорення активів рф та займу Україні

Financial Times вказує на інформацію від одного з посадовців ЄС. Зазначається, що комісія представила основні елементи свого підходу. 

Відгуки були конструктивними, хоча Бельгія порушила кілька юридичних та технічних питань. ..  Тим не менш, існує згода продовжувати роботу над цим питанням

- повідомив представник ЄС. 

Урсула фон дер Ляєн після саміту у розмові з журналістами зазначила, що слід "набагато детальніше розробити повну пропозицію". 

Міністри фінансів G7 минулої ночі домовилися, що вони "скоординовано [використають] повну вартість [російських суверенних активів], іммобілізованих у наших юрисдикціях, щоб припинити війну та забезпечити справедливий і тривалий мир в Україні", додає FT.

Нагадаємо

Європейський Союз розробляє схему надання Україні нових кредитів на суму 140 мільярдів євро, використовуючи заморожені активи центрального банку росії. 

Ігор Тележніков

ЕкономікаПолітика
Барт Де Вевер
Euroclear
Європейська комісія
Financial Times
Європейський Союз
Люксембург
Франція
Бельгія
Урсула фон дер Ляєн
Україна