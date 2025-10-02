У Європі не впевнені щодо наслідків у діях з активами росії: "мегазайм" Україні у €140 млрд поки "допрацьовують" - FT

Позичити Україні грошову вартість російських активів, знерухомлених у Euroclear заважає невпевнена позиція країн ЄС, зокрема зняти свої заперечення відмовилася Бельгія, а Франція та Люксембург наразі висловлюють стурбованість.

Передає УНН із посиланням на Financial Times.

Деталі

У новому матеріалі FT пояснюється, чому ЄС поки не здатен владнати просування у питанні надання Україні кредиту на суму 140 млрд євро.

Як відомо, раніше Європейська комісія запропонувала позичити Україні грошову вартість російських активів, які тривалий час знерухомлені у Euroclear, бельгійській фінансовій установі. Задум у тому, що якщо рф не виплатить Україні репарації після війни проти неї, тоді росія втратить свої права на вказані вище активи.

Комісії необхідно додатково дослідити правові та фіскальні наслідки, - тому поки що прийняти загальний принцип не виходить. З іншої сторони, є позиція низки країн. В першу чергу Бельгія.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер, чия державна скарбниця отримувала вигоду від податкових надходжень, зібраних у Euroclear, тепер вимагає від ЄС "взаємно" розподілити ризик розміщення установи та забезпечити більший правовий захист, якщо Москва вживе судових заходів проти Бельгії.

Де Вевер не спілкувався з журналістами в контексті обговорення знерухомлених у Euroclear активів рф.

Поки що, Де Вевер виступив проти цієї пропозиції - повідомили Financial Times три посадовці, ознайомлені з ходом зустрічі.

З приводу правових наслідків у відносинах з рф, також висловили свою стурбованість Франція та Люксембург.

Що відомо про деталі обговорення активів рф та займу Україні

Financial Times вказує на інформацію від одного з посадовців ЄС. Зазначається, що комісія представила основні елементи свого підходу.

Відгуки були конструктивними, хоча Бельгія порушила кілька юридичних та технічних питань. .. Тим не менш, існує згода продовжувати роботу над цим питанням - повідомив представник ЄС.

Урсула фон дер Ляєн після саміту у розмові з журналістами зазначила, що слід "набагато детальніше розробити повну пропозицію".

Міністри фінансів G7 минулої ночі домовилися, що вони "скоординовано [використають] повну вартість [російських суверенних активів], іммобілізованих у наших юрисдикціях, щоб припинити війну та забезпечити справедливий і тривалий мир в Україні", додає FT.

Нагадаємо

Європейський Союз розробляє схему надання Україні нових кредитів на суму 140 мільярдів євро, використовуючи заморожені активи центрального банку росії.