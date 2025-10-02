$41.220.08
В Европе не уверены в последствиях действий с активами России: «мегазайм» Украине в €140 млрд пока «дорабатывают» - FT

Киев • УНН

 • 660 просмотра

ЕС рассматривает возможность одолжить Украине денежную стоимость активов РФ, обездвиженных в Euroclear, но некоторые страны ЕС выражают обеспокоенность по поводу правовых последствий. Европейская комиссия должна дополнительно исследовать правовые и фискальные последствия.

В Европе не уверены в последствиях действий с активами России: «мегазайм» Украине в €140 млрд пока «дорабатывают» - FT

Занять Украине денежную стоимость российских активов, обездвиженных в Euroclear, мешает неуверенная позиция стран ЕС, в частности, снять свои возражения отказалась Бельгия, а Франция и Люксембург пока выражают обеспокоенность.

Передает УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

В новом материале FT объясняется, почему ЕС пока не способен уладить продвижение в вопросе предоставления Украине кредита на сумму 140 млрд евро.

Как известно, ранее Европейская комиссия предложила занять Украине денежную стоимость российских активов, которые длительное время обездвижены в Euroclear, бельгийском финансовом учреждении. Замысел в том, что если РФ не выплатит Украине репарации после войны против нее, тогда Россия потеряет свои права на указанные выше активы.

Комиссии необходимо дополнительно исследовать правовые и фискальные последствия, поэтому пока принять общий принцип не получается. С другой стороны, есть позиция ряда стран. В первую очередь Бельгия.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, чья государственная казна получала выгоду от налоговых поступлений, собранных в Euroclear, теперь требует от ЕС "взаимно" распределить риск размещения учреждения и обеспечить большую правовую защиту, если Москва предпримет судебные меры против Бельгии.

Де Вевер не общался с журналистами в контексте обсуждения обездвиженных в Euroclear активов РФ.

Пока что Де Вевер выступил против этого предложения

- сообщили Financial Times три должностных лица, ознакомленные с ходом встречи.

По поводу правовых последствий в отношениях с РФ также выразили свою обеспокоенность Франция и Люксембург.

Что известно о деталях обсуждения активов РФ и займа Украине

Financial Times указывает на информацию от одного из должностных лиц ЕС. Отмечается, что комиссия представила основные элементы своего подхода.

Отзывы были конструктивными, хотя Бельгия подняла несколько юридических и технических вопросов. .. Тем не менее, существует согласие продолжать работу над этим вопросом

- сообщил представитель ЕС.

Урсула фон дер Ляйен после саммита в разговоре с журналистами отметила, что следует "гораздо детальнее разработать полное предложение".

Министры финансов G7 прошлой ночью договорились, что они "скоординированно [используют] полную стоимость [российских суверенных активов], иммобилизованных в наших юрисдикциях, чтобы прекратить войну и обеспечить справедливый и длительный мир в Украине", добавляет FT.

