У Вашингтоні вручили Міжнародну жіночу премію за відвагу

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 9256 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 70402 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 155031 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 152050 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 125733 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133941 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85746 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93377 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98980 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89765 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1.9м/с
62%
Популярнi новини

У Сумах 99 постраждалих після ракетного удару рф, серед них 11 дітей

13 квітня, 13:24 • 8108 перегляди

Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

13 квітня, 13:46 • 10119 перегляди

Макрон засудив ракетні удари по Сумах: “тільки росія продовжує цю війну”

13 квітня, 13:53 • 6224 перегляди

В Ісландії скасовано сезон полювання на китів через економічну ситуацію

13 квітня, 14:18 • 4920 перегляди

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

13 квітня, 15:31 • 5214 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 152050 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 223762 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 373269 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 309363 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417443 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2676 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14888 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31762 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28549 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 125734 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

У Вашингтоні вручили Міжнародну жіночу премію за відвагу

Київ • УНН

 • 27710 перегляди

Державний секретар США нагородив Міжнародною жіночою премією за мужність 2022 року 12 жінок з усього світу, які виступали за права людини та гендерну рівність, ризикуючи власним життям.

У Вашингтоні вручили Міжнародну жіночу премію за відвагу

У Держдепартаменті у понеділок відбулася щорічна церемонія вручення Міжнародної жіночої премії за відвагу. З моменту заснування премії у березні 2007 року Держдепартамент присудив її більш ніж 190 жінкам із 90 країн, повідомили на сайті Білого дому, передає УНН.

Деталі

Премія присуджується держсекретарем США вже 18-й рік, вручається жінкам з усього світу, які продемонстрували виняткову відвагу, силу і лідерство, виступаючи на захист прав людини, гендерну рівність і рівноправність, найчастіше наражаючи на особистий ризик і жертвуючи собою.

Цього року премії удостоєні Бенафша Якубі з Афганістану, Фавзія Карім Фірозе з Бангладеш, Ольга Горбунова (Вольха Харбунова) з Білорусі, Айна Юсіч з Боснії та Герцеговини, М'їнцу Він з Бірми (М'янми), Марта Беатріс Роке Кабельо з Куби, Фату Балдех з Гамбії, Фаріба Балух з Ірану, Ріна Гоної з Японії, Рабха Ель Хаймар з Марокко та Агатер Атухаїр з Уганди.

Жінки, які отримали Міжнародну премію за відвагу цього року просто незвичайні. Вони виступають на захист домашніх працівників у Бангладеш та людей з обмеженими можливостями в Афганістані. Вони викривають корупцію в Уганді, домаганнями в Японії, виступають на захист дітей, які стали жертвами зґвалтувань під час війни у Боснії та Герцеговині, виборюють демократію в Білорусі

сказав держсекретар Ентоні Блінкен на церемонії вручення премії.

Дружина Байдена назвала Трампа загрозою для жінок03.03.24, 05:30 • 31396 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Новини Світу
Гамбія
Державний департамент США
Білий дім
Боснія і Герцеговина
Вашингтон
Афганістан
Марокко
М'янма
Бангладеш
Ентоні Блінкен
Японія
Сполучені Штати
Іран
Brent
$64.46
Bitcoin
$83,332.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,238.05
Ethereum
$1,585.18