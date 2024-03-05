У Вашингтоні вручили Міжнародну жіночу премію за відвагу

У Держдепартаменті у понеділок відбулася щорічна церемонія вручення Міжнародної жіночої премії за відвагу. З моменту заснування премії у березні 2007 року Держдепартамент присудив її більш ніж 190 жінкам із 90 країн, повідомили на сайті Білого дому, передає УНН.

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Премія присуджується держсекретарем США вже 18-й рік, вручається жінкам з усього світу, які продемонстрували виняткову відвагу, силу і лідерство, виступаючи на захист прав людини, гендерну рівність і рівноправність, найчастіше наражаючи на особистий ризик і жертвуючи собою.

Цього року премії удостоєні Бенафша Якубі з Афганістану, Фавзія Карім Фірозе з Бангладеш, Ольга Горбунова (Вольха Харбунова) з Білорусі, Айна Юсіч з Боснії та Герцеговини, М'їнцу Він з Бірми (М'янми), Марта Беатріс Роке Кабельо з Куби, Фату Балдех з Гамбії, Фаріба Балух з Ірану, Ріна Гоної з Японії, Рабха Ель Хаймар з Марокко та Агатер Атухаїр з Уганди.

Жінки, які отримали Міжнародну премію за відвагу цього року просто незвичайні. Вони виступають на захист домашніх працівників у Бангладеш та людей з обмеженими можливостями в Афганістані. Вони викривають корупцію в Уганді, домаганнями в Японії, виступають на захист дітей, які стали жертвами зґвалтувань під час війни у Боснії та Герцеговині, виборюють демократію в Білорусі