В Вашингтоне вручили Международную женскую премию за отвагу

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ
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Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ

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Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт
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Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт

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В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
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В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

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Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
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Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

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Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
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Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

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ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  218644 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

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Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  278893 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

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Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  240947 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

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Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  262003 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  271946 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Вашингтоне вручили Международную женскую премию за отвагу

Государственный секретарь США наградил Международной женской премией за мужество 2022 года 12 женщин со всего мира, которые выступали за права человека и гендерное равенство, рискуя собственной жизнью.

Новости Мира •   •  6559 просмотра
В Вашингтоне вручили Международную женскую премию за отвагу

Трамп побеждает на кокусах в Северной Дакоте - The New York Times

Трамп получает поддержку большинства по предварительным результатам республиканского собрания в Северной Дакоте.

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Трамп побеждает на кокусах в Северной Дакоте - The New York Times

Канада рассматривает возможность передачи Украине ракет CRV7

Канада рассматривает возможность передачи Украине ракет CRV7 для защиты от российского вторжения.

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Канада рассматривает возможность передачи Украине ракет CRV7

Немецкая полиция задержала женщину, которая забаррикадировалась в больнице

Вооруженная 65-летняя женщина забаррикадировалась в больнице в Аахене, Германия, угрожая персоналу и зажигая пиротехнику, что заставило полицию задержать ее за попытку убийства.

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Немецкая полиция задержала женщину, которая забаррикадировалась в больнице

"Центр общественного здоровья" назначил на руководящую должность бывшего шеф-редактора канала Медведчука

Бывшего главного редактора санкционированного пророссийского телеканала назначили руководителем отдела коммуникаций Министерства здравоохранения Украины, что повлекло отставку сотрудников, которые выступали против этого.

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"Центр общественного здоровья" назначил на руководящую должность бывшего шеф-редактора канала Медведчука

В США задержали работника ВВС за разглашение секретных данных о РФ и Украине

Сотрудник ВВС США был задержан за разглашение секретной информации о вторжении России в Украину сообщнику на иностранном сайте знакомств.

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В США задержали работника ВВС за разглашение секретных данных о РФ и Украине

Китай увеличит военный бюджет на 7,2%

Китай увеличит свой оборонный бюджет на 2024 год на 7,2% до 1,67 триллиона юаней (230,6 миллиарда долларов) и сделает акцент на воссоединении с Тайванем.

Новости Мира •   •  11520 просмотра
Китай увеличит военный бюджет на 7,2%

Франция усиливает помощь в восстановлении Черниговщины

Франция согласилась выделить более 5 миллионов долларов на помощь в восстановлении районов Черниговской области, пострадавших от войны.

Общество •   •  18333 просмотра
Франция усиливает помощь в восстановлении Черниговщины

Дверь из фильма "Титаник" выставили на аукцион

Фрагмент деревянной дверной рамы из "Титаника", которая спасла героиню Кейт Уинслет Роуз в фильме, будет продан на аукционе со стартовой ставкой 40 000 долларов.

Культура •   •  10149 просмотра
Дверь из фильма "Титаник" выставили на аукцион

В Лондоне обеспокоены последствиями утечки разговора между немецкими офицерами о британской помощи Украине

Британские власти считают утечку разговоров офицеров Бундесвера о британских войсках в Украине серьезной проблемой, но заявляют, что это не повлияет на помощь Лондона Киеву или сотрудничество с Берлином.

Война •   •  16420 просмотра
В Лондоне обеспокоены последствиями утечки разговора между немецкими офицерами о британской помощи Украине