В Вашингтоне вручили Международную женскую премию за отвагу

В Госдепартаменте в понедельник состоялась ежегодная церемония вручения Международной женской премии за отвагу. С момента учреждения премии в марте 2007 года Госдепартамент присудил ее более чем 190 женщинам из 90 стран, сообщили на сайте Белого дома, передает УНН.

Детали

Премия присуждается госсекретарем США уже 18-й год, вручается женщинам со всего мира, которые продемонстрировали исключительную отвагу, силу и лидерство, выступая в защиту прав человека, гендерного равенства и равноправия, чаще всего подвергая личному риску и жертвуя собой.

В этом году премии удостоены Бенафша Якуби из Афганистана, Фавзия Карим Фирозе из Бангладеш, Ольга Горбунова (Вольха Харбунова) из Беларуси, Айна Юсич из Боснии и Герцеговины, Мьинцу Вин из Бирмы (Мьянмы), Марта Беатрис Роке Кабельо из Кубы, Фату Балдех из Гамбии, Фариба Балух из Ирана, Рина Гонои из Японии, Рабха Эль Хаймар из Марокко и Агатер Атухаир из Уганды.

Женщины, которые получили Международную премию за отвагу в этом году просто необычные. Они выступают в защиту домашних работников в Бангладеш и людей с ограниченными возможностями в Афганистане. Они разоблачают коррупцию в Уганде, домогательствами в Японии, выступают в защиту детей, ставших жертвами изнасилований во время войны в Боснии и Герцеговине, борются за демократию в Беларуси сказал госсекретарь Энтони Блинкен на церемонии вручения премии.

Жена Байдена назвала Трампа угрозой для женщин