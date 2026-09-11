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У семи областях України знеструмлено частину споживачів через російські обстріли

Київ • УНН

 • 356 перегляди

Через бойові дії знеструмлено частину споживачів у семи областях України. Енергетики відновлюють мережі, обмежень електропостачання не прогнозують.

У семи областях України знеструмлено частину споживачів через російські обстріли

Станом на ранок 11 вересня через бойові дії та російські обстріли частина споживачів у семи областях України залишається без електропостачання. Енергетики проводять відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація. Про це повідомляє Міненерго, пише УНН.

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок знеструмлена частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Харківській, Чернігівській та Сумській областях. Скрізь, де дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи

- йдеться у повідомленні.

Застосування обмежень електропостачання сьогодні не прогнозується. У разі змін споживачам рекомендують стежити за інформацією на офіційних ресурсах операторів систем розподілу.

Також споживачів закликають за можливості перенести активне енергоспоживання на денний час - з 10:00 до 16:00.

Українці можуть отримати майже 20 тисяч грн на опалення - хто має право на допомогу та куди звертатися07.09.26, 09:56 • 28195 переглядiв

Ольга Розгон

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