В семи областях Украины обесточена часть потребителей из-за российских обстрелов
Киев • УНН
Из-за боевых действий обесточена часть потребителей в семи областях Украины. Энергетики восстанавливают сети, ограничений электроснабжения не прогнозируют.
По состоянию на утро 11 сентября из-за боевых действий и российских обстрелов часть потребителей в семи областях Украины остается без электроснабжения. Энергетики проводят восстановительные работы там, где это позволяет ситуация с безопасностью. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.
В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры по состоянию на утро обесточена часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Харьковской, Черниговской и Сумской областях. Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются восстановительные работы
Применение ограничений электроснабжения сегодня не прогнозируется. В случае изменений потребителям рекомендуют следить за информацией на официальных ресурсах операторов систем распределения.
Также потребителей призывают по возможности перенести активное энергопотребление на дневное время — с 10:00 до 16:00.
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