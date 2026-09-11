В семи областях Украины обесточена часть потребителей из-за российских обстрелов

$44.550.0951.760.23
ukenru
07:14 • 8030 просмотра
россияне ударили по АЗС в двух районах КиеваPhotoVideo
06:56 • 11002 просмотра
"Добрый день из Киева": глава МИД Польши Радослав Сикорский прибыл в УкраинуPhoto
04:42 • 26560 просмотра
В МИД рассказали подробности вчерашнего «минирования» Генконсульства Украины в Дюссельдорфе
04:32 • 22297 просмотра
В Саратове после атаки дронов загорелся логистический центр Ozon — ASTRAPhotoVideo
04:23 • 17671 просмотра
В Киеве в результате ночной атаки рф пострадали 8 человек, горела многоэтажкаPhoto
03:47 • 17820 просмотра
В Ливане зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1 после подрыва Израилем туннелей "Хезболлы"Video
03:15 • 16874 просмотра
Иран возобновил производство баллистических ракет, которое США называли «фактически уничтоженным»
11 сентября, 02:37 • 14260 просмотра
Спутниковые снимки показали последствия удара по 3 носителям «Калибров» в НовороссийскеPhoto
11 сентября, 01:56 • 13351 просмотра
В Китае и РФ уже используют ИИ Anthropic для кибератак, слежки и разработки опасных технологий
11 сентября, 00:39 • 12896 просмотра
Цены на нефть подскочили более чем на 6% из-за обострения на Ближнем Востоке
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
2.7м/с
47%
751мм
Популярные новости
Шварценеггер воссоединился с бывшей женой через 5 лет после развода, дочь поделилась фотоPhoto10 сентября, 23:07 • 25521 просмотра
Анджелина Джоли раскрыла главное правило в воспитании 6 детей от Брэда ПиттаPhoto11 сентября, 00:05 • 25146 просмотра
Дженнифер Лоуренс наконец завела Instagram и сразу пригрозила удалить аккаунт из-за негативных комментариев11 сентября, 02:06 • 20135 просмотра
Вэнс получил от генералов тревожные оценки войны с Ираном, которые противоречат заявлениям Трампа11 сентября, 02:18 • 5288 просмотра
Трамп заявил, что выполнил «каждое своё обещание», но СМИ указали на преувеличения04:50 • 10669 просмотра
публикации
Партнёры Украины по антибаллистической программе Freyja работают над её реализацией 24/7 — CEO Fire Point10 сентября, 14:49 • 37095 просмотра
Побег от правосудия: как затягивается судебное разбирательство по делу врачей Odrex и готовится ли новая ловушка 10 сентября, 10:12 • 51060 просмотра
Сертификация БПЛА в Украине: как дрон проходит путь от разработки до эксплуатацииPhoto10 сентября, 10:02 • 52049 просмотра
Почему во время стресса мы начинаем есть больше и как остановить эмоциональное переедание
Эксклюзив
10 сентября, 06:57 • 58341 просмотра
Apple представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max: новая камера, чип A20 Pro и первый складной iPhonePhoto9 сентября, 18:32 • 71552 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Ирина Терех
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Йемен
Германия
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лоуренс наконец завела Instagram и сразу пригрозила удалить аккаунт из-за негативных комментариев11 сентября, 02:06 • 20241 просмотра
Анджелина Джоли раскрыла главное правило в воспитании 6 детей от Брэда ПиттаPhoto11 сентября, 00:05 • 25256 просмотра
Шварценеггер воссоединился с бывшей женой через 5 лет после развода, дочь поделилась фотоPhoto10 сентября, 23:07 • 25631 просмотра
Чарли Ханнэм рассказал о необычном правиле, которое его возлюбленная установила после почти 20 лет совместной жизни10 сентября, 22:06 • 23791 просмотра
Братья Тейт останутся в тюрьме США из-за риска побега перед возможной экстрадицией в Великобританию10 сентября, 01:05 • 48286 просмотра
Актуальное
Техника
Нефть марки Brent
Социальная сеть
Фильм
Отопление

В семи областях Украины обесточена часть потребителей из-за российских обстрелов

Киев • УНН

 • 1084 просмотра

Из-за боевых действий обесточена часть потребителей в семи областях Украины. Энергетики восстанавливают сети, ограничений электроснабжения не прогнозируют.

В семи областях Украины обесточена часть потребителей из-за российских обстрелов

По состоянию на утро 11 сентября из-за боевых действий и российских обстрелов часть потребителей в семи областях Украины остается без электроснабжения. Энергетики проводят восстановительные работы там, где это позволяет ситуация с безопасностью. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.

В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры по состоянию на утро обесточена часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Харьковской, Черниговской и Сумской областях. Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются восстановительные работы

- говорится в сообщении.

Применение ограничений электроснабжения сегодня не прогнозируется. В случае изменений потребителям рекомендуют следить за информацией на официальных ресурсах операторов систем распределения.

Также потребителей призывают по возможности перенести активное энергопотребление на дневное время — с 10:00 до 16:00.

Украинцы могут получить почти 20 тысяч грн на отопление — кто имеет право на помощь и куда обращаться07.09.26, 09:56 • 28201 просмотр

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Донецкая область
Сумская область
Харьковская область
Одесская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Министерство энергетики Украины
Черниговская область
Украина