У путіна вистачить грошей на 12-18 місяців війни, але посилення санкцій ймовірно скоротить цей термін – Bild
Київ • УНН
Експерт Олександр Габуєв прогнозує вичерпання економічних ресурсів кремля через 12-18 місяців при посиленні санкцій. Він зазначає, що час працює проти путіна, і подальші санкції можуть скоротити цей період.
Попри продовження жорстокої агресії проти України, відомий експерт з питань росії Олександр Габуєв прогнозує, що економічні ресурси кремля можуть вичерпатися через 12–18 місяців, якщо Захід значно посилить та більш послідовно застосовуватиме санкції. Про це повідомляє німецьке видання Bild, пише УНН.
Деталі
Як зазначає Bild, Олександр Габуєв, який очолює Центр Карнегі росія Євразія, вважає, що час працює проти володимира путіна. Він підкреслив, що путіну вистачить грошей приблизно на 18 місяців для ведення війни.
Подальші санкції можуть скоротити цей період
Він вказує на існування менших виробників нафти та сировини, які ще не підпали під санкції. На думку експерта, щоб зробити війну непідйомною для путіна, необхідно посилити економічні заходи та суворіше застосовувати існуючі каральні заходи, зокрема щодо Китаю, Індії та ОАЕ, які купують російську нафту та допомагають обходити санкції.
Щодо переговорів: Габуєв вважає шанси на мирні переговори наразі практично нульовими, оскільки росія наполягає на "дуже далекосяжних вимогах" і вважає, що має час.
Військовий експерт Карло Масала з Університету Бундесверу в Мюнхені висловив менш оптимістичний погляд, застерігаючи від поспішних висновків щодо конкретних часових рамок. Він зазначив, що важко точно оцінити фінансові та політичні резерви, які росія може мобілізувати.
