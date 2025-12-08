У путіна вистачить грошей на 12-18 місяців війни, але посилення санкцій ймовірно скоротить цей термін – Bild

$42.060.13
49.000.23
ukenru
14:55 • 512 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
14:34 • 1704 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
13:22 • 8912 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
13:00 • 16641 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
12:25 • 18083 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
11:28 • 14357 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
10:53 • 22747 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
10:37 • 12612 перегляди
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Ексклюзив
10:00 • 12810 перегляди
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
09:33 • 12650 перегляди
"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.2м/с
85%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Атака на Сумщину: кількість поранених від ворожого удару по 9-поверхівці в Охтирці зросла до семиPhotoVideo8 грудня, 05:14 • 9380 перегляди
Дрони атакували низку російських регіонів, включаючи енгельс і саратов: ворожа ППО била по цивільних будинкахPhotoVideo8 грудня, 06:54 • 16384 перегляди
Війська рф атакували дронами Фастів на Київщині: показали наслідкиPhoto8 грудня, 07:35 • 4452 перегляди
Зеленський відклав призначення нового голови Офісу Президента до повернення з-за кордону - нардеп 8 грудня, 08:22 • 17926 перегляди
У підрозділах рф загиблих на Покровському напрямку масово оформлюють як "СЗЧ" - "Атеш"09:29 • 14426 перегляди
Публікації
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
13:00 • 16650 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
12:25 • 18096 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Ексклюзив
10:53 • 22755 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 29912 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 71709 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Дональд Трамп
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Лондон
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 29912 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 52818 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 63070 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 63882 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 77972 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
The Hill
Ракетний комплекс "Панцир"

У путіна вистачить грошей на 12-18 місяців війни, але посилення санкцій ймовірно скоротить цей термін – Bild

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Експерт Олександр Габуєв прогнозує вичерпання економічних ресурсів кремля через 12-18 місяців при посиленні санкцій. Він зазначає, що час працює проти путіна, і подальші санкції можуть скоротити цей період.

У путіна вистачить грошей на 12-18 місяців війни, але посилення санкцій ймовірно скоротить цей термін – Bild

Попри продовження жорстокої агресії проти України, відомий експерт з питань росії Олександр Габуєв прогнозує, що економічні ресурси кремля можуть вичерпатися через 12–18 місяців, якщо Захід значно посилить та більш послідовно застосовуватиме санкції. Про це повідомляє німецьке видання Bild, пише УНН.

Деталі

Як зазначає Bild, Олександр Габуєв, який очолює Центр Карнегі росія Євразія, вважає, що час працює проти володимира путіна. Він підкреслив, що путіну вистачить грошей приблизно на 18 місяців для ведення війни.

Подальші санкції можуть скоротити цей період 

– зазначив Габуєв.  

Він вказує на існування менших виробників нафти та сировини, які ще не підпали під санкції. На думку експерта, щоб зробити війну непідйомною для путіна, необхідно посилити економічні заходи та суворіше застосовувати існуючі каральні заходи, зокрема щодо Китаю, Індії та ОАЕ, які купують російську нафту та допомагають обходити санкції.

40% бюджету на армію: путін підписав бюджет росії на 2026 рік 01.12.25, 13:31 • 9565 переглядiв

Щодо переговорів: Габуєв вважає шанси на мирні переговори наразі практично нульовими, оскільки росія наполягає на "дуже далекосяжних вимогах" і вважає, що має час.

Військовий експерт Карло Масала з Університету Бундесверу в Мюнхені висловив менш оптимістичний погляд, застерігаючи від поспішних висновків щодо конкретних часових рамок. Він зазначив, що важко точно оцінити фінансові та політичні резерви, які росія може мобілізувати.

Глава МЗС Франції: путін зіткнеться з новими санкціями, якщо не погодиться на припинення вогню30.11.25, 06:03 • 10020 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Державний бюджет
Війна в Україні
Володимир Путін
Bild
Індія
Об'єднані Арабські Емірати
Китай