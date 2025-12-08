$42.060.13
14:55 • 1636 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
14:34 • 3832 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
13:22 • 10649 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
13:00 • 18284 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
12:25 • 19744 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
11:28 • 15047 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
10:53 • 23979 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
10:37 • 12962 просмотра
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Эксклюзив
10:00 • 13044 просмотра
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
09:33 • 12894 просмотра
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
У Путина хватит денег на 12-18 месяцев войны, но усиление санкций, вероятно, сократит этот срок – Bild

Киев • УНН

 • 552 просмотра

Эксперт Александр Габуев прогнозирует исчерпание экономических ресурсов Кремля через 12-18 месяцев при усилении санкций. Он отмечает, что время работает против Путина, и дальнейшие санкции могут сократить этот период.

У Путина хватит денег на 12-18 месяцев войны, но усиление санкций, вероятно, сократит этот срок – Bild

Несмотря на продолжение жестокой агрессии против Украины, известный эксперт по России Александр Габуев прогнозирует, что экономические ресурсы Кремля могут иссякнуть через 12–18 месяцев, если Запад значительно усилит и более последовательно будет применять санкции. Об этом сообщает немецкое издание Bild, пишет УНН.

Детали

Как отмечает Bild, Александр Габуев, возглавляющий Центр Карнеги Россия Евразия, считает, что время работает против Владимира Путина. Он подчеркнул, что Путину хватит денег примерно на 18 месяцев для ведения войны.

Дальнейшие санкции могут сократить этот период 

– отметил Габуев.  

Он указывает на существование меньших производителей нефти и сырья, которые еще не подпали под санкции. По мнению эксперта, чтобы сделать войну неподъемной для Путина, необходимо усилить экономические меры и строже применять существующие карательные меры, в частности в отношении Китая, Индии и ОАЭ, которые покупают российскую нефть и помогают обходить санкции.

40% бюджета на армию: путин подписал бюджет россии на 2026 год01.12.25, 13:31 • 9565 просмотров

Что касается переговоров: Габуев считает шансы на мирные переговоры сейчас практически нулевыми, поскольку Россия настаивает на "очень далеко идущих требованиях" и считает, что у нее есть время.

Военный эксперт Карло Масала из Университета Бундесвера в Мюнхене выразил менее оптимистичный взгляд, предостерегая от поспешных выводов относительно конкретных временных рамок. Он отметил, что трудно точно оценить финансовые и политические резервы, которые Россия может мобилизовать.

Глава МИД Франции: путин столкнется с новыми санкциями, если не согласится на прекращение огня30.11.25, 06:03 • 10020 просмотров

Степан Гафтко

