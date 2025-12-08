У Путина хватит денег на 12-18 месяцев войны, но усиление санкций, вероятно, сократит этот срок – Bild
Киев • УНН
Эксперт Александр Габуев прогнозирует исчерпание экономических ресурсов Кремля через 12-18 месяцев при усилении санкций. Он отмечает, что время работает против Путина, и дальнейшие санкции могут сократить этот период.
Несмотря на продолжение жестокой агрессии против Украины, известный эксперт по России Александр Габуев прогнозирует, что экономические ресурсы Кремля могут иссякнуть через 12–18 месяцев, если Запад значительно усилит и более последовательно будет применять санкции. Об этом сообщает немецкое издание Bild, пишет УНН.
Детали
Как отмечает Bild, Александр Габуев, возглавляющий Центр Карнеги Россия Евразия, считает, что время работает против Владимира Путина. Он подчеркнул, что Путину хватит денег примерно на 18 месяцев для ведения войны.
Дальнейшие санкции могут сократить этот период
Он указывает на существование меньших производителей нефти и сырья, которые еще не подпали под санкции. По мнению эксперта, чтобы сделать войну неподъемной для Путина, необходимо усилить экономические меры и строже применять существующие карательные меры, в частности в отношении Китая, Индии и ОАЭ, которые покупают российскую нефть и помогают обходить санкции.
40% бюджета на армию: путин подписал бюджет россии на 2026 год01.12.25, 13:31 • 9565 просмотров
Что касается переговоров: Габуев считает шансы на мирные переговоры сейчас практически нулевыми, поскольку Россия настаивает на "очень далеко идущих требованиях" и считает, что у нее есть время.
Военный эксперт Карло Масала из Университета Бундесвера в Мюнхене выразил менее оптимистичный взгляд, предостерегая от поспешных выводов относительно конкретных временных рамок. Он отметил, что трудно точно оценить финансовые и политические резервы, которые Россия может мобилизовать.
Глава МИД Франции: путин столкнется с новыми санкциями, если не согласится на прекращение огня30.11.25, 06:03 • 10020 просмотров