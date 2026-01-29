У Львові запущено режим підготовки до надзвичайної ситуації через можливі обстріли під час морозів - мер

У Львові запустили режим підготовки до надзвичайної ситуації на випадок можливих ракетних обстрілів під час сильних морозів. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає УНН.

Не моя робота передбачати ракетні обстріли чи коментувати гучні заяви про "енергетичне перемир’я". Що знаю точно: синоптики на ці вихідні прогнозують сильний мороз. Він може бути сильнішим за попередній. Ворог у нас такий, що може скористатися цим і спробувати вдарити по критичній інфраструктурі наших міст. Тому у Львові запущено режим підготовки до надзвичайної ситуації - повідомив Садовий.

За його словами, усі комунальні служби знають, що робити. Але важливо, щоб готовими були й мешканці міста.

Мер Львова також заклав кожного зробити прості речі:

🔹 організуйтеся та перевірте укриття, яким плануєте скористатися під час тривоги;

🔹 зарядіть павербанки та зарядні станції, але не залишайте їх без нагляду під час заряджання;

🔹 запасіться базово необхідним набором продуктів, питної води та ліків;

🔹 з’ясуйте, чи у вашому будинку є люди з інвалідністю, які не можуть самостійно пересуватися, або літні люди. Якщо станеться біда — не залишайте їх і повідомте на Гарячу лінію міста;

🔹 довіряйте лише офіційним джерелам інформації.

Якщо ваш будинок залишиться без електрики чи тепла, знайте: у вхідній зоні та в чаті будинку буде інформація про найближчий Пункт незламності та всі доступні послуги. Місто про це вже подбало - наголосив Садовий.

Крім того, у разі тимчасового відключення теплопостачання мер закликав не зливати воду з батарей — до окремого повідомлення від людини, яка відповідає за ваш будинок.

Пишу про це не для того, щоб розводити паніку. Це розмова з дорослими людьми, до якої ми всі вже давно готові - резюмував Садовий.

