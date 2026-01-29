У Львові запущено режим підготовки до надзвичайної ситуації через можливі обстріли під час морозів - мер

$42.770.19
51.230.00
ukenru
13:51 • 9422 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
13:24 • 16409 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
13:06 • 16404 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
12:04 • 21627 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
11:56 • 20062 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
11:30 • 15665 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
29 січня, 10:21 • 18153 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
29 січня, 10:01 • 27698 перегляди
Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal
29 січня, 09:37 • 12349 перегляди
Україна може зменшити залежність від розвідданих США за кілька місяців - FT
Ексклюзив
29 січня, 09:19 • 14330 перегляди
Після третього блокування StopOdrex скандальна клініка може перейти до фізичної розправи зі свідками – вдова колишнього пацієнта "Одрекс"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
3.2м/с
91%
740мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Франція посилюватиме тиск на росію та працює над новими санкціями - Макрон29 січня, 08:32 • 10303 перегляди
Українські сили збили два російські літаки за добу: один над Чорним морем29 січня, 09:05 • 29974 перегляди
Готував атаку на морські дрони Sea Baby та Magura: СБУ затримала російського "крота"29 січня, 09:33 • 10988 перегляди
Адміністрація Трампа таємно зустрічалася з сепаратистами канадської Альберти: ЗМІ розкрили деталі14:13 • 13616 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo15:15 • 7968 перегляди
Публікації
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів16:36 • 1586 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo15:15 • 8130 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 67785 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 96218 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 118856 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Сі Цзіньпін
Марк Карні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Закарпатська область
Іран
Реклама
УНН Lite
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202616:52 • 202 перегляди
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 26278 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 52428 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 49818 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 55928 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Facebook

У Львові запущено режим підготовки до надзвичайної ситуації через можливі обстріли під час морозів - мер

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив про запуск режиму підготовки до надзвичайної ситуації. Це пов'язано з прогнозованими сильними морозами та можливими ракетними обстрілами критичної інфраструктури.

У Львові запущено режим підготовки до надзвичайної ситуації через можливі обстріли під час морозів - мер

У Львові запустили режим підготовки до надзвичайної ситуації на випадок можливих ракетних обстрілів під час сильних морозів. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає УНН.

Не моя робота  передбачати ракетні обстріли чи коментувати гучні заяви про "енергетичне перемир’я". Що знаю точно: синоптики на ці вихідні прогнозують сильний мороз. Він може бути сильнішим за попередній. Ворог у нас такий, що може скористатися цим і спробувати вдарити по критичній інфраструктурі наших міст. Тому у Львові запущено режим підготовки до надзвичайної ситуації 

- повідомив Садовий.

За його словами, усі комунальні служби знають, що робити. Але важливо, щоб готовими були й мешканці міста.

Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні28.01.26, 21:02 • 33559 переглядiв

Мер Львова також заклав кожного зробити прості речі:

🔹 організуйтеся та перевірте укриття, яким плануєте скористатися під час тривоги;

🔹 зарядіть павербанки та зарядні станції, але не залишайте їх без нагляду під час заряджання;

🔹 запасіться базово необхідним набором продуктів, питної води та ліків;

🔹 з’ясуйте, чи у вашому будинку є люди з інвалідністю, які не можуть самостійно пересуватися, або літні люди. Якщо станеться біда — не залишайте їх і повідомте на Гарячу лінію міста;

🔹 довіряйте лише офіційним джерелам інформації.

Якщо ваш будинок залишиться без електрики чи тепла, знайте: у вхідній зоні та в чаті будинку буде інформація про найближчий Пункт незламності та всі доступні послуги. Місто про це вже подбало 

- наголосив Садовий.

Крім того, у разі тимчасового відключення теплопостачання мер закликав не зливати воду з батарей — до окремого повідомлення від людини, яка відповідає за ваш будинок.

Пишу про це не для того, щоб розводити паніку. Це розмова з дорослими людьми, до якої ми всі вже давно готові 

- резюмував Садовий.

У трьох областях нові знеструмлення через російські удари, у Києві тимчасові графіки, на Київщині аварійні відключення - енергетики29.01.26, 12:13 • 4326 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
Морози в Україні
Енергетика
Опалення
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Андрій Садовий
Львів