Во Львове запущен режим подготовки к чрезвычайной ситуации из-за возможных обстрелов во время морозов - мэр

$42.770.19
51.230.00
ukenru
Эксклюзив
17:45 • 668 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
13:51 • 10877 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
13:24 • 19454 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
13:06 • 18927 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
12:04 • 24036 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
29 января, 11:56 • 22186 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
29 января, 11:30 • 16891 просмотра
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
29 января, 10:21 • 19065 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
29 января, 10:01 • 28139 просмотра
Существует три сценария развития событий в Украине в 2026 году - The Wall Street Journal
29 января, 09:37 • 12651 просмотра
Украина может уменьшить зависимость от разведданных США за несколько месяцев - FT
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
3.1м/с
91%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Франция будет усиливать давление на россию и работает над новыми санкциями - Макрон29 января, 08:32 • 11133 просмотра
Украинские силы сбили два российских самолета за сутки: один над Черным морем29 января, 09:05 • 32475 просмотра
Готовил атаку на морские дроны Sea Baby и Magura: СБУ задержала российского "крота"29 января, 09:33 • 11744 просмотра
Администрация Трампа тайно встречалась с сепаратистами канадской Альберты: СМИ раскрыли детали14:13 • 19145 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo15:15 • 10249 просмотра
публикации
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
17:45 • 668 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов16:36 • 3210 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo15:15 • 10261 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 69730 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 98100 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Кайя Каллас
Владимир Зеленский
Музыкант
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Черниговская область
Иран
Реклама
УНН Lite
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202616:52 • 878 просмотра
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 27366 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 53454 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 50800 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 56862 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Instagram
Отопление

Во Львове запущен режим подготовки к чрезвычайной ситуации из-за возможных обстрелов во время морозов - мэр

Киев • УНН

 • 826 просмотра

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил о запуске режима подготовки к чрезвычайной ситуации. Это связано с прогнозируемыми сильными морозами и возможными ракетными обстрелами критической инфраструктуры.

Во Львове запущен режим подготовки к чрезвычайной ситуации из-за возможных обстрелов во время морозов - мэр

Во Львове запустили режим подготовки к чрезвычайной ситуации на случай возможных ракетных обстрелов во время сильных морозов. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, передает УНН.

Не моя работа предсказывать ракетные обстрелы или комментировать громкие заявления об "энергетическом перемирии". Что знаю точно: синоптики на эти выходные прогнозируют сильный мороз. Он может быть сильнее предыдущего. Враг у нас такой, что может воспользоваться этим и попытаться ударить по критической инфраструктуре наших городов. Поэтому во Львове запущен режим подготовки к чрезвычайной ситуации

- сообщил Садовый.

По его словам, все коммунальные службы знают, что делать. Но важно, чтобы готовы были и жители города.

Зеленский предупредил, что рф готовится к новому удару по Украине28.01.26, 21:02 • 33929 просмотров

Мэр Львова также заложил каждого сделать простые вещи:

🔹 организуйтесь и проверьте укрытие, которым планируете воспользоваться во время тревоги;

🔹 зарядите павербанки и зарядные станции, но не оставляйте их без присмотра во время зарядки;

🔹 запаситесь базово необходимым набором продуктов, питьевой воды и лекарств;

🔹 выясните, есть ли в вашем доме люди с инвалидностью, которые не могут самостоятельно передвигаться, или пожилые люди. Если случится беда — не оставляйте их и сообщите на Горячую линию города;

🔹 доверяйте только официальным источникам информации.

Если ваш дом останется без электричества или тепла, знайте: во входной зоне и в чате дома будет информация о ближайшем Пункте несокрушимости и всех доступных услугах. Город об этом уже позаботился

- подчеркнул Садовый.

Кроме того, в случае временного отключения теплоснабжения мэр призвал не сливать воду из батарей — до отдельного сообщения от человека, который отвечает за ваш дом.

Пишу об этом не для того, чтобы разводить панику. Это разговор со взрослыми людьми, к которому мы все уже давно готовы

- резюмировал Садовый.

В трех областях новые обесточивания из-за российских ударов, в Киеве временные графики, в Киевской области аварийные отключения - энергетики29.01.26, 12:13 • 4404 просмотра

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
Морозы в Украине
Энергетика
Отопление
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Андрей Садовый
Львов