Во Львове запущен режим подготовки к чрезвычайной ситуации из-за возможных обстрелов во время морозов - мэр

Во Львове запустили режим подготовки к чрезвычайной ситуации на случай возможных ракетных обстрелов во время сильных морозов. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, передает УНН.

Не моя работа предсказывать ракетные обстрелы или комментировать громкие заявления об "энергетическом перемирии". Что знаю точно: синоптики на эти выходные прогнозируют сильный мороз. Он может быть сильнее предыдущего. Враг у нас такой, что может воспользоваться этим и попытаться ударить по критической инфраструктуре наших городов. Поэтому во Львове запущен режим подготовки к чрезвычайной ситуации - сообщил Садовый.

По его словам, все коммунальные службы знают, что делать. Но важно, чтобы готовы были и жители города.

Зеленский предупредил, что рф готовится к новому удару по Украине

Мэр Львова также заложил каждого сделать простые вещи:

🔹 организуйтесь и проверьте укрытие, которым планируете воспользоваться во время тревоги;

🔹 зарядите павербанки и зарядные станции, но не оставляйте их без присмотра во время зарядки;

🔹 запаситесь базово необходимым набором продуктов, питьевой воды и лекарств;

🔹 выясните, есть ли в вашем доме люди с инвалидностью, которые не могут самостоятельно передвигаться, или пожилые люди. Если случится беда — не оставляйте их и сообщите на Горячую линию города;

🔹 доверяйте только официальным источникам информации.

Если ваш дом останется без электричества или тепла, знайте: во входной зоне и в чате дома будет информация о ближайшем Пункте несокрушимости и всех доступных услугах. Город об этом уже позаботился - подчеркнул Садовый.

Кроме того, в случае временного отключения теплоснабжения мэр призвал не сливать воду из батарей — до отдельного сообщения от человека, который отвечает за ваш дом.

Пишу об этом не для того, чтобы разводить панику. Это разговор со взрослыми людьми, к которому мы все уже давно готовы - резюмировал Садовый.

В трех областях новые обесточивания из-за российских ударов, в Киеве временные графики, в Киевской области аварийные отключения - энергетики