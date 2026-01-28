Зеленский предупредил, что рф готовится к новому удару по Украине
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что россияне готовятся к новому удару, о чем свидетельствуют данные разведки. Он подчеркнул, что мир должен использовать свою силу для прекращения войны.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне готовятся к новому удару, разведка дает информацию по этому поводу, передает УНН.
Знаем и о том, что россияне готовятся к новому удару. Разведка дает информацию по этому поводу, надо, чтобы сейчас Америка, сейчас Европа, сейчас все партнеры понимали, как это дискредитирует дипломатические разговоры. Каждый из российских ударов
Президент подчеркнул, что "надо думать всем, кто действительно хочет мира, как обеспечить, чтобы не к новым массированным атакам россияне готовились, а к окончанию войны".
У мира есть сила, чтобы это обеспечить. Надо только пользоваться этой силой – ради мира, безусловно. Спасибо всем, кто воспринимает ситуацию именно так. Слава Украине!
