Зеленский предупредил, что рф готовится к новому удару по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне готовятся к новому удару, разведка дает информацию по этому поводу, передает УНН.

Знаем и о том, что россияне готовятся к новому удару. Разведка дает информацию по этому поводу, надо, чтобы сейчас Америка, сейчас Европа, сейчас все партнеры понимали, как это дискредитирует дипломатические разговоры. Каждый из российских ударов - сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул, что "надо думать всем, кто действительно хочет мира, как обеспечить, чтобы не к новым массированным атакам россияне готовились, а к окончанию войны".

У мира есть сила, чтобы это обеспечить. Надо только пользоваться этой силой – ради мира, безусловно. Спасибо всем, кто воспринимает ситуацию именно так. Слава Украине! - резюмировал Глава государства.

В Украине создают командование "малой" ПВО, которое возглавит полковник Евгений Хлебников