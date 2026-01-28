$42.960.17
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
18:50 • 1086 перегляди
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією
18:25 • 2282 перегляди
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
18:10 • 3302 перегляди
В Україні створюють командування “малої” ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков
15:19 • 10386 перегляди
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
15:18 • 13877 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
14:57 • 11548 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
14:19 • 23113 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
28 січня, 11:48 • 23242 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Ексклюзив
28 січня, 10:05 • 27247 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні

Київ • УНН

 • 304 перегляди

Президент Зеленський заявив, що росіяни готуються до нового удару, про що свідчать дані розвідки. Він наголосив, що світ має використати свою силу для припинення війни.

Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни готуються до нового удару, розвідка дає інформацію щодо цього, передає УНН.

Знаємо й про те, що росіяни готуються до нового удару. Розвідка дає інформацію щодо цього, треба, щоб зараз Америка, зараз Європа, зараз усі партнери розуміли, як це дискредитує дипломатичні розмови. Кожен із російських ударів 

- повідомив Зеленський.

Президент наголосив, що "треба думати всім, хто справді хоче миру, як забезпечити, щоб не до нових масованих атак росіяни готувались, а до закінчення війни".

У світу є сила, щоб це забезпечити. Треба тільки користуватися цією силою – заради миру, безумовно. Дякую всім, хто сприймає ситуацію саме так. Слава Україні! 

- резюмував Глава держави.

Антоніна Туманова

