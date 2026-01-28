Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни готуються до нового удару, розвідка дає інформацію щодо цього, передає УНН.

Знаємо й про те, що росіяни готуються до нового удару. Розвідка дає інформацію щодо цього, треба, щоб зараз Америка, зараз Європа, зараз усі партнери розуміли, як це дискредитує дипломатичні розмови. Кожен із російських ударів - повідомив Зеленський.

Президент наголосив, що "треба думати всім, хто справді хоче миру, як забезпечити, щоб не до нових масованих атак росіяни готувались, а до закінчення війни".

У світу є сила, щоб це забезпечити. Треба тільки користуватися цією силою – заради миру, безумовно. Дякую всім, хто сприймає ситуацію саме так. Слава Україні! - резюмував Глава держави.

В Україні створюють командування “малої” ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков