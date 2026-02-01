$42.850.00
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 20952 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 39641 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 29162 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 28955 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
31 січня, 14:50 • 24636 перегляди
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
31 січня, 14:25 • 15429 перегляди
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
31 січня, 13:12 • 13552 перегляди
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
31 січня, 12:33 • 7436 перегляди
"Укрзалізниця" змінює маршрути у трьох областях та пересаджує пасажирів у автобуси через загрозу обстрілів
31 січня, 11:48 • 11931 перегляди
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
У Києві підключили до тепла понад 1500 багатоповерхівок, ще 1000 не підключені - Кличко

Київ • УНН

 • 114 перегляди

За минулу ніч у Києві до теплопостачання підключили понад 1500 багатоповерхівок. Наразі 1000 будинків залишаються без тепла.

У Києві підключили до тепла понад 1500 багатоповерхівок, ще 1000 не підключені - Кличко

За минулу ніч у Києві до теплопостачання підключили ще понад 1500 багатоповерхівок, які залишилися без тепла внаслідок аварійної ситуації в енергосистемі України. Про це повідомляє УНН з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

Деталі

Водночас наразі без теплопостачання залишаються 1000 будинків.

Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб повернути тепло в квартири киян

- зазначив Кличко.

Нагадаємо

Міський голова Києва повідомив про відновлення водопостачання в усіх районах столиці.

Водночас на Київщині стабілізувалася ситуація з електропостачанням, область повертається до графіків. 

Євген Устименко

