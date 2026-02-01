У Києві підключили до тепла понад 1500 багатоповерхівок, ще 1000 не підключені - Кличко
Київ • УНН
За минулу ніч у Києві до теплопостачання підключили понад 1500 багатоповерхівок. Наразі 1000 будинків залишаються без тепла.
За минулу ніч у Києві до теплопостачання підключили ще понад 1500 багатоповерхівок, які залишилися без тепла внаслідок аварійної ситуації в енергосистемі України. Про це повідомляє УНН з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.
Деталі
Водночас наразі без теплопостачання залишаються 1000 будинків.
Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб повернути тепло в квартири киян
Нагадаємо
Міський голова Києва повідомив про відновлення водопостачання в усіх районах столиці.
Водночас на Київщині стабілізувалася ситуація з електропостачанням, область повертається до графіків.