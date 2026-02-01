В Киеве подключили к теплу более 1500 многоэтажек, еще 1000 не подключены - Кличко
Киев • УНН
За прошедшую ночь в Киеве к теплоснабжению подключили более 1500 многоэтажек. Сейчас 1000 домов остаются без тепла.
За прошедшую ночь в Киеве к теплоснабжению подключили еще более 1500 многоэтажек, которые остались без тепла в результате аварийной ситуации в энергосистеме Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на городского голову Киева Виталия Кличко.
Детали
В то же время сейчас без теплоснабжения остаются 1000 домов.
Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы вернуть тепло в квартиры киевлян
Напомним
Городской голова Киева сообщил о возобновлении водоснабжения во всех районах столицы.
В то же время в Киевской области стабилизировалась ситуация с электроснабжением, область возвращается к графикам.