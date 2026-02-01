В Киеве подключили к теплу более 1500 многоэтажек, еще 1000 не подключены - Кличко

$42.850.00
51.240.00
ukenru
06:56 • 2336 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 20949 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 39638 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 29160 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 28953 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
31 января, 14:50 • 24635 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
31 января, 14:25 • 15429 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
31 января, 13:12 • 13552 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
31 января, 12:33 • 7436 просмотра
"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов
31 января, 11:48 • 11931 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−15°
3м/с
76%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
SpaceX начала блокировать Starlink для российских дронов31 января, 21:59 • 7354 просмотра
"Неофашистское правое крыло США": Куба объявила чрезвычайное положениеPhoto31 января, 22:33 • 22361 просмотра
У путина сужается "окно" для мирного соглашения из-за растущего бюджетного дефицита - Bloomberg1 февраля, 00:17 • 12839 просмотра
В основном крымчане: установлены имена всех, кто ушел вместе с крейсером "Москва"1 февраля, 00:54 • 8682 просмотра
Украинские Силы обороны показали разгром четырех взводов россиян на Покровском направленииVideo1 февраля, 01:31 • 5308 просмотра
публикации
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 41894 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 71223 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 50606 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 56144 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 58177 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Илон Маск
Денис Шмыгаль
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Германия
Крым
Реклама
УНН Lite
Преодолел почти 5 тысяч километров: редкий волнистый альбатрос с Галапагосов замечен у побережья КалифорнииVideo06:27 • 1492 просмотра
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ31 января, 16:40 • 22343 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 25724 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 28966 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 29708 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Холм
SpaceX Starship

В Киеве подключили к теплу более 1500 многоэтажек, еще 1000 не подключены - Кличко

Киев • УНН

 • 112 просмотра

За прошедшую ночь в Киеве к теплоснабжению подключили более 1500 многоэтажек. Сейчас 1000 домов остаются без тепла.

В Киеве подключили к теплу более 1500 многоэтажек, еще 1000 не подключены - Кличко

За прошедшую ночь в Киеве к теплоснабжению подключили еще более 1500 многоэтажек, которые остались без тепла в результате аварийной ситуации в энергосистеме Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на городского голову Киева Виталия Кличко.

Детали

В то же время сейчас без теплоснабжения остаются 1000 домов.

Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы вернуть тепло в квартиры киевлян

- отметил Кличко.

Напомним

Городской голова Киева сообщил о возобновлении водоснабжения во всех районах столицы.

В то же время в Киевской области стабилизировалась ситуация с электроснабжением, область возвращается к графикам. 

Евгений Устименко

ОбществоКиев
Морозы в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Виталий Кличко
Украина
Киев