У Києві повністю відновили водопостачання, але тисячі будинків залишаються без тепла
Київ • УНН
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про відновлення водопостачання в усіх районах столиці. Близько 2600 будинків все ще залишаються без тепла.
Деталі
Водночас, за його словами, без тепла ще залишаються близько 2600 будинків.
Комунальники й енергетики працюють цілодобово, щоб відновити опалення в оселях киян
Нагадаємо
На Київщині стабілізувалася ситуація з електропостачанням, область повертається до графіків. У Києві продовжують діяти екстрені відключення світла.
