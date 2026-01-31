$42.850.00
Рубрики
У Києві повністю відновили водопостачання, але тисячі будинків залишаються без тепла

Київ • УНН

 • 364 перегляди

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про відновлення водопостачання в усіх районах столиці. Близько 2600 будинків все ще залишаються без тепла.

У Києві повністю відновили водопостачання, але тисячі будинків залишаються без тепла

У всіх районах Київа відновлено водопостачання. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, інформує УНН.

Деталі

Водночас, за його словами, без тепла ще залишаються близько 2600 будинків.

Комунальники й енергетики працюють цілодобово, щоб відновити опалення в оселях киян

- написав Кличко у Telegram.

Нагадаємо

На Київщині стабілізувалася ситуація з електропостачанням, область повертається до графіків. У Києві продовжують діяти екстрені відключення світла.

Вадим Хлюдзинський

