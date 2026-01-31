$42.850.00
17:53 • 8134 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
17:28 • 13487 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
16:54 • 12832 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 13707 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
31 января, 14:50 • 13571 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
31 января, 14:25 • 11254 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
31 января, 13:12 • 10574 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
31 января, 12:33 • 5938 просмотра
"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов
31 января, 11:48 • 11112 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
31 января, 10:30 • 18470 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
В Киеве полностью восстановили водоснабжение, но тысячи домов остаются без тепла

Киев • УНН

 • 890 просмотра

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о возобновлении водоснабжения во всех районах столицы. Около 2600 домов все еще остаются без тепла.

В Киеве полностью восстановили водоснабжение, но тысячи домов остаются без тепла

Во всех районах Киева возобновлено водоснабжение. Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, информирует УНН.

Детали

В то же время, по его словам, без тепла еще остаются около 2600 домов.

Коммунальщики и энергетики работают круглосуточно, чтобы восстановить отопление в домах киевлян

- написал Кличко в Telegram.

Напомним

В Киевской области стабилизировалась ситуация с электроснабжением, область возвращается к графикам. В Киеве продолжают действовать экстренные отключения света.

Вадим Хлюдзинский

