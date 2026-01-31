В Киеве полностью восстановили водоснабжение, но тысячи домов остаются без тепла
Киев • УНН
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о возобновлении водоснабжения во всех районах столицы. Около 2600 домов все еще остаются без тепла.
Детали
В то же время, по его словам, без тепла еще остаются около 2600 домов.
Коммунальщики и энергетики работают круглосуточно, чтобы восстановить отопление в домах киевлян
Напомним
В Киевской области стабилизировалась ситуация с электроснабжением, область возвращается к графикам. В Киеве продолжают действовать экстренные отключения света.
