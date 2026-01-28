У Криму пролунала серія вибухів: Керченський міст перекрито, атаковано аеродроми - монітори

У тимчасово окупованому Криму в ніч на 28 січня зафіксовано масовану атаку, що супроводжувалася численними вибухами в різних районах півострова. Моніторингові канали та Телеграм-канал "Кримський вітер" повідомляють про роботу засобів протиповітряної оборони та влучання по стратегічних об'єктах загарбників. Також повідомляється про перекриття Керченського мосту. Про це пише УНН.

Деталі

Серія потужних вибухів розпочалася близько 12 години ночі. За даними очевидців, було зафіксовано пряме влучання по аеродрому "Кача", що поблизу Севастополя. Також повідомляється про вибухи в районі аеродрому "Саки" у Новофедорівці, де місцеві мешканці чули не лише детонацію, а й інтенсивну стрільбу чергами з великокаліберної зброї.

Партизани АТЕШ розвідали "нервовий центр" Чорноморського флоту рф у новоросійську

Вибухи також пролунали в районі мису Фіолент безпосередньо перед оголошенням повітряної тривоги в Севастополі. Мешканці Керчі повідомили про проліт ракет над містом, після чого рух транспорту Керченським мостом було повністю зупинено в обох напрямках.

Поточна ситуація на півострові

Окупаційна влада півострова наразі не надала офіційних коментарів щодо масштабів руйнувань та кількості пошкодженої техніки на атакованих аеродромах. У Керченській протоці зберігається режим надзвичайної ситуації, а моніторингові групи продовжують відстежувати активність російської авіації та флотських підрозділів.

Українські військові уразили зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" в окупованому Криму