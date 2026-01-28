$43.130.01
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 21838 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 19809 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 31527 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04 • 21594 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 39935 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 12:39 • 22653 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
27 січня, 12:15 • 17356 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
27 січня, 11:34 • 34876 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
27 січня, 10:00 • 27871 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Криму пролунала серія вибухів: Керченський міст перекрито, атаковано аеродроми - монітори

Київ • УНН

 • 54 перегляди

У Криму 28 січня зафіксовано масовану атаку з вибухами та роботою ППО. Повідомляється про влучання по аеродромах "Кача" та "Саки", а також перекриття Керченського мосту.

У Криму пролунала серія вибухів: Керченський міст перекрито, атаковано аеродроми - монітори

У тимчасово окупованому Криму в ніч на 28 січня зафіксовано масовану атаку, що супроводжувалася численними вибухами в різних районах півострова. Моніторингові канали та Телеграм-канал "Кримський вітер" повідомляють про роботу засобів протиповітряної оборони та влучання по стратегічних об'єктах загарбників. Також повідомляється про перекриття Керченського мосту. Про це пише УНН.

Деталі

Серія потужних вибухів розпочалася близько 12 години ночі. За даними очевидців, було зафіксовано пряме влучання по аеродрому "Кача", що поблизу Севастополя. Також повідомляється про вибухи в районі аеродрому "Саки" у Новофедорівці, де місцеві мешканці чули не лише детонацію, а й інтенсивну стрільбу чергами з великокаліберної зброї.

Партизани АТЕШ розвідали "нервовий центр" Чорноморського флоту рф у новоросійську23.01.26, 07:40 • 4214 переглядiв

Вибухи також пролунали в районі мису Фіолент безпосередньо перед оголошенням повітряної тривоги в Севастополі. Мешканці Керчі повідомили про проліт ракет над містом, після чого рух транспорту Керченським мостом було повністю зупинено в обох напрямках.

Поточна ситуація на півострові

Окупаційна влада півострова наразі не надала офіційних коментарів щодо масштабів руйнувань та кількості пошкодженої техніки на атакованих аеродромах. У Керченській протоці зберігається режим надзвичайної ситуації, а моніторингові групи продовжують відстежувати активність російської авіації та флотських підрозділів. 

Українські військові уразили зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" в окупованому Криму27.01.26, 15:53 • 2472 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Техніка
Повітряна тривога
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Блогери
Керч
Крим
Севастополь