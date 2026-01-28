В Крыму прозвучала серия взрывов: Керченский мост перекрыт, атакованы аэродромы - мониторы

В оккупированном Крыму в ночь на 28 января зафиксирована массированная атака, сопровождавшаяся многочисленными взрывами в разных районах полуострова. Мониторинговые каналы и Телеграм-канал "Крымский ветер" сообщают о работе средств противовоздушной обороны и попаданиях по стратегическим объектам захватчиков. Также сообщается о перекрытии Керченского моста. Об этом пишет УНН.

Детали

Серия мощных взрывов началась около 12 часов ночи. По данным очевидцев, было зафиксировано прямое попадание по аэродрому "Кача" вблизи Севастополя. Также сообщается о взрывах в районе аэродрома "Саки" в Новофедоровке, где местные жители слышали не только детонацию, но и интенсивную стрельбу очередями из крупнокалиберного оружия.

Взрывы также прогремели в районе мыса Фиолент непосредственно перед объявлением воздушной тревоги в Севастополе. Жители Керчи сообщили о пролете ракет над городом, после чего движение транспорта по Керченскому мосту было полностью остановлено в обоих направлениях.

Текущая ситуация на полуострове

Оккупационные власти полуострова пока не предоставили официальных комментариев относительно масштабов разрушений и количества поврежденной техники на атакованных аэродромах. В Керченском проливе сохраняется режим чрезвычайной ситуации, а мониторинговые группы продолжают отслеживать активность российской авиации и флотских подразделений.

