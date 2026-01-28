В Крыму прозвучала серия взрывов: Керченский мост перекрыт, атакованы аэродромы - мониторы

$43.130.01
51.060.41
ukenru
17:43 • 12995 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 21807 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 19789 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 31497 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04 • 21582 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 39916 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 12:39 • 22649 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
27 января, 12:15 • 17353 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
27 января, 11:34 • 34867 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
27 января, 10:00 • 27870 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
1м/с
94%
740мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 25239 просмотра
Убийство 4 полицейских в Черкасской области: стрелком оказался бывший военный27 января, 15:33 • 14913 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 18429 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта17:26 • 10445 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo18:07 • 10217 просмотра
публикации
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 31497 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 25277 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 39916 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности27 января, 11:42 • 42077 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть27 января, 11:34 • 34867 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Петр Павел
Кир Стармер
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Львов
Китай
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo18:07 • 10245 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта17:26 • 10475 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 18460 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 25021 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 32826 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление

В Крыму прозвучала серия взрывов: Керченский мост перекрыт, атакованы аэродромы - мониторы

Киев • УНН

 • 40 просмотра

В Крыму 28 января зафиксирована массированная атака со взрывами и работой ПВО. Сообщается о попадании по аэродромам "Кача" и "Саки", а также перекрытии Керченского моста.

В Крыму прозвучала серия взрывов: Керченский мост перекрыт, атакованы аэродромы - мониторы

В оккупированном Крыму в ночь на 28 января зафиксирована массированная атака, сопровождавшаяся многочисленными взрывами в разных районах полуострова. Мониторинговые каналы и Телеграм-канал "Крымский ветер" сообщают о работе средств противовоздушной обороны и попаданиях по стратегическим объектам захватчиков. Также сообщается о перекрытии Керченского моста. Об этом пишет УНН.

Детали

Серия мощных взрывов началась около 12 часов ночи. По данным очевидцев, было зафиксировано прямое попадание по аэродрому "Кача" вблизи Севастополя. Также сообщается о взрывах в районе аэродрома "Саки" в Новофедоровке, где местные жители слышали не только детонацию, но и интенсивную стрельбу очередями из крупнокалиберного оружия.

Партизаны АТЕШ разведали "нервный центр" Черноморского флота РФ в Новороссийске23.01.26, 07:40 • 4214 просмотров

Взрывы также прогремели в районе мыса Фиолент непосредственно перед объявлением воздушной тревоги в Севастополе. Жители Керчи сообщили о пролете ракет над городом, после чего движение транспорта по Керченскому мосту было полностью остановлено в обоих направлениях.

Текущая ситуация на полуострове

Оккупационные власти полуострова пока не предоставили официальных комментариев относительно масштабов разрушений и количества поврежденной техники на атакованных аэродромах. В Керченском проливе сохраняется режим чрезвычайной ситуации, а мониторинговые группы продолжают отслеживать активность российской авиации и флотских подразделений. 

Украинские военные поразили зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" в оккупированном Крыму27.01.26, 15:53 • 2472 просмотра

Степан Гафтко

Война в Украине
Техника
Воздушная тревога
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Блогеры
Керчь
Крым
Севастополь