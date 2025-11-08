ukenru
8 листопада в Україні – масштабні відключення електроенергії: обмеження діятимуть в усіх регіонах – Укренерго
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
У Конгресі США вимагают допитати експринца Ендрю через його зв'язки з Епштейном

Київ • УНН

 • 532 перегляди

Демократи в Конгресі США закликають принца Ендрю, молодшого брата короля Чарльза III, прийти на допит щодо його зв’язків із Джеффрі Епштейном. Комітет з нагляду та урядової реформи запросив його для надання свідчень у розслідуванні, що стосується спільників Епштейна.

У Конгресі США вимагают допитати експринца Ендрю через його зв'язки з Епштейном

Демократи в Конгресі Сполучених Штатів Америки закликають молодшого брата короля Великої Британії Чарльза III, Ендрю Маунтбаттен-Віндзора, прийти на допит щодо його зв’язків із обвинуваченим у сексуальних злочинах Джеффрі Епштейном. Про це інформує УНН з посиланням на в офіційний листі Комітету з нагляду та урядової реформи.

Деталі

Головний демократ у наглядовій раді Палати представників Роберт Гарсія звернувся до колишнього принца Ендрю з проханням надати свідчення для розслідування, що стосується спільників Джеффрі Епштейна. Лист підписали 16 демократів.

New York Post: Епштейн стверджував, що прокурори пропонували йому свободу за викриття Трампа - співкамерник 06.11.25, 14:53 • 2884 перегляди

У ньому зазначено, що Ендрю може мати інформацію про діяльність Епштейна через їхню давню дружбу та раніше задокументовані звинувачення проти експринца. Його запросили взяти участь у інтерв’ю з Комітетом.

Вказано, що Ендрю був пасажиром літаків Епштейна з 1999 по 2006 рік — період, коли, за даними Комітету, Епштейн здійснював злочини. Також Комітет зацікавлений у фінансових документах, пов’язаних з Епштейном, де згадується нібито "Масаж для Ендрю".

Епштейн мав рахунки в Goldman Sachs і HSBC: нові судові документи розкривають деталі04.11.25, 20:56 • 4098 переглядiв

Демократи нагадали про мемуари Вірджинії Джуффре, яка стверджує, що Ендрю чинив проти неї сексуальні дії без згоди, та про її побоювання щодо можливих репресій через звинувачення.

Новий скандал у Британії: принц Ендрю наймав "тролів" для інтернет-тиску на викривачку Вірджинію Джуффре20.10.25, 21:12 • 4430 переглядiв

Між Джуффре та експринцом нібито існувала річна угода про нерозголошення для захисту репутації Королівської сім’ї.

Комітет очікує відповідь від Ендрю до 20 листопада 2025 року.

Справа Епштейна

Скандал довкола фінансиста та засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, який помер у тюремній камері у 2019 році за нез’ясованих обставин, роками викликає хвилю суспільного обурення у США. Його справа охоплює десятки впливових осіб, серед яких політики, бізнесмени та навіть члени королівських родин.

Разом з Епштейном була засуджена його соратниця Гіслейн Максвелл, яка, за версією слідства, допомагала вербувати неповнолітніх дівчат для сексуальної експлуатації.

Нинішня хвиля інтересу до так званих "файлів Епштейна" виникла після того, як окремі документи у справі були оприлюднені, але в них були зацензуровані імена ключових фігурантів. Громадськість та низка законодавців США вимагають повного розкриття інформації, а судові суперечки щодо законності таких повісток тривають роками.

Нагадаємо

Принц Ендрю веде переговори з королем Чарльзом про виїзд з Королівської заміської резиденції, де він прожив понад 20 років. Це відбувається на тлі негативної реакції громадськості щодо угоди про безкоштовну оренду та причетності до справи Епштейна.

Король Чарльз закликав принца Ендрю та його колишню дружину Сару Фергюсон не привертати уваги під час різдвяних святкувань королівської родини на тлі нових згадок про їхні зв’язки з Джеффрі Епштейном.

Екс-принц Ендрю, брат Чарльза III, попрощається зі своїм військовим титулом03.11.25, 09:41 • 3201 перегляд

Віта Зеленецька

