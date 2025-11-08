У Конгресі США вимагают допитати експринца Ендрю через його зв'язки з Епштейном

Демократи в Конгресі Сполучених Штатів Америки закликають молодшого брата короля Великої Британії Чарльза III, Ендрю Маунтбаттен-Віндзора, прийти на допит щодо його зв’язків із обвинуваченим у сексуальних злочинах Джеффрі Епштейном. Про це інформує УНН з посиланням на в офіційний листі Комітету з нагляду та урядової реформи.

Деталі

Головний демократ у наглядовій раді Палати представників Роберт Гарсія звернувся до колишнього принца Ендрю з проханням надати свідчення для розслідування, що стосується спільників Джеффрі Епштейна. Лист підписали 16 демократів.

У ньому зазначено, що Ендрю може мати інформацію про діяльність Епштейна через їхню давню дружбу та раніше задокументовані звинувачення проти експринца. Його запросили взяти участь у інтерв’ю з Комітетом.

Вказано, що Ендрю був пасажиром літаків Епштейна з 1999 по 2006 рік — період, коли, за даними Комітету, Епштейн здійснював злочини. Також Комітет зацікавлений у фінансових документах, пов’язаних з Епштейном, де згадується нібито "Масаж для Ендрю".

Демократи нагадали про мемуари Вірджинії Джуффре, яка стверджує, що Ендрю чинив проти неї сексуальні дії без згоди, та про її побоювання щодо можливих репресій через звинувачення.

Між Джуффре та експринцом нібито існувала річна угода про нерозголошення для захисту репутації Королівської сім’ї.

Комітет очікує відповідь від Ендрю до 20 листопада 2025 року.

Справа Епштейна

Скандал довкола фінансиста та засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, який помер у тюремній камері у 2019 році за нез’ясованих обставин, роками викликає хвилю суспільного обурення у США. Його справа охоплює десятки впливових осіб, серед яких політики, бізнесмени та навіть члени королівських родин.

Разом з Епштейном була засуджена його соратниця Гіслейн Максвелл, яка, за версією слідства, допомагала вербувати неповнолітніх дівчат для сексуальної експлуатації.

Нинішня хвиля інтересу до так званих "файлів Епштейна" виникла після того, як окремі документи у справі були оприлюднені, але в них були зацензуровані імена ключових фігурантів. Громадськість та низка законодавців США вимагають повного розкриття інформації, а судові суперечки щодо законності таких повісток тривають роками.

Нагадаємо

Принц Ендрю веде переговори з королем Чарльзом про виїзд з Королівської заміської резиденції, де він прожив понад 20 років. Це відбувається на тлі негативної реакції громадськості щодо угоди про безкоштовну оренду та причетності до справи Епштейна.

Король Чарльз закликав принца Ендрю та його колишню дружину Сару Фергюсон не привертати уваги під час різдвяних святкувань королівської родини на тлі нових згадок про їхні зв’язки з Джеффрі Епштейном.

