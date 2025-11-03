Екс-принц Ендрю, брат Чарльза III, попрощається зі своїм військовим титулом
Київ • УНН
Колишнього принца Ендрю, брата короля Чарльза III, позбавлять почесного звання віце-адмірала. Це єдине військове звання, яке він зберіг після відмови від інших військових посад у 2022 році.
Колишній герцог Йоркський втратить військово-морське звання, яке він зберіг навіть після відмови від інших військових посад. Про це підтвердив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.
Передає УНН із посиланням на BBC.
Деталі
Британський уряд позбавить колишнього принца Ендрю, брата короля Чарльза III почесного звання віце-адмірала, - єдиного, яке він зберіг ісля відмови від інших військових посад у 2022 році. Про це міністр оборони Великої Британії Джон Гілі розповів у неділю на BBC One з Лорою Кюнсберг.
Ми бачили, як Ендрю відмовився від почесних посад, які він мав протягом усієї військової служби, і знову ж таки, керуючись королем, ми зараз працюємо над тим, щоб позбавити його останнього титулу віце-адмірала
"Загалом, уряд керувався рішеннями та постановами, які приймав король. На захист, все точно так само", - додав глава Міноборони Британії.
Раніше король Чарльз оголосив, що його молодшого брата Ендрю позбавили королівських титулів на тлі зростаючого громадського несхвалення зв'язків 65-річного чоловіка з покійним американським фінансистом і засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.
Нагадаємо
УНН повідомляв, що у Великій Британії зростає тиск на принца Ендрю та його ексдружину Сару Фергюсон - їм пропонується "залишити Королівський маєток". Брат короля Чарльза III "загруз" у скандалах та справі Епштейна. Наразі вже екс-принц Ендрю веде переговори про те, щоб оселитися у колишніх будинках принців Вільяма та Гаррі.
