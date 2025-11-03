Екс-принц Ендрю, брат Чарльза III, попрощається зі своїм військовим титулом

$42.080.01
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Ексклюзив
08:34 • 8830 перегляди
"Може посилити підозри та створити ризики схем": у Раді попереджають про вади закону щодо землі під зруйнованими будинками
08:31 • 8354 перегляди
Графіки відключень світла скасовані, але можливі ввечері - Міненерго
08:09 • 9170 перегляди
МВФ може заблокувати фінансову підтримку Києва без надання Україні позики, забезпеченої "замороженими" коштами рф - Рolitico
3 листопада, 00:16 • 20166 перегляди
Трамп зробив чергову заяву щодо ракет Tomahawk для України: подробиці
2 листопада, 14:42 • 36123 перегляди
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 60754 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 77847 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
"Я в цих переговорах не беру участі" - Трамп про заморожені активи рф
Безпілотники атакували нафтопереробний завод у Саратові
У США достатньо ядерної зброї, щоб 150 разів підірвати світ - Трамп
Сі Цзіньпін "знає про наслідки" вторгнення на Тайвань - Президент США
путін прагне торгувати зі США та заробляти гроші для росії - Трамп
Більчук і "Ростєх": як керівник Державіаслужби відкрив шлях компанії з російськими звʼязками до ремонтної документації українських вертольотів
Заміна літніх шин на зимові: які штрафи передбачено для порушників
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Джей Ді Венс
Джон Гілі
Чарльз ІІІ
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Сумська область
Дніпропетровська область
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+Film
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила сина
П'ять довгоочікуваних прем'єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопаді
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і знову
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлер
Техніка
Соціальна мережа
Х-47М2 «Кинджал»
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)

Екс-принц Ендрю, брат Чарльза III, попрощається зі своїм військовим титулом

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 1136 перегляди

Колишнього принца Ендрю, брата короля Чарльза III, позбавлять почесного звання віце-адмірала. Це єдине військове звання, яке він зберіг після відмови від інших військових посад у 2022 році.

Екс-принц Ендрю, брат Чарльза III, попрощається зі своїм військовим титулом

Колишній герцог Йоркський втратить військово-морське звання, яке він зберіг навіть після відмови від інших військових посад. Про це підтвердив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Передає УНН із посиланням на BBC.

Деталі

Британський уряд позбавить колишнього принца Ендрю, брата короля Чарльза III почесного звання віце-адмірала, - єдиного, яке він зберіг ісля відмови від інших військових посад у 2022 році. Про це міністр оборони Великої Британії Джон Гілі розповів у неділю на BBC One з Лорою Кюнсберг.

Ми бачили, як Ендрю відмовився від почесних посад, які він мав протягом усієї військової служби, і знову ж таки, керуючись королем, ми зараз працюємо над тим, щоб позбавити його останнього титулу віце-адмірала

- сказав Гілі.

"Загалом, уряд керувався рішеннями та постановами, які приймав король. На захист, все точно так само", - додав глава Міноборони Британії. 

Раніше король Чарльз оголосив, що його молодшого брата Ендрю позбавили королівських титулів на тлі зростаючого громадського несхвалення зв'язків 65-річного чоловіка з покійним американським фінансистом і засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що у Великій Британії зростає тиск на принца Ендрю та його ексдружину Сару Фергюсон - їм пропонується "залишити Королівський маєток". Брат короля Чарльза III "загруз" у скандалах та справі Епштейна. Наразі вже екс-принц Ендрю веде переговори про те, щоб оселитися у колишніх будинках принців Вільяма та Гаррі.

Справа Епштейна: фінансист розпочав війну проти прокурорів приховуючи "масштабне відмивання грошей"

Ігор Тележніков

Новини Світу
Джеффрі Епштайн
Джон Гілі
Чарльз ІІІ
Велика Британія