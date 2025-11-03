Екс-принц Ендрю, брат Чарльза III, попрощається зі своїм військовим титулом

Колишній герцог Йоркський втратить військово-морське звання, яке він зберіг навіть після відмови від інших військових посад. Про це підтвердив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Передає УНН із посиланням на BBC.

Британський уряд позбавить колишнього принца Ендрю, брата короля Чарльза III почесного звання віце-адмірала, - єдиного, яке він зберіг ісля відмови від інших військових посад у 2022 році. Про це міністр оборони Великої Британії Джон Гілі розповів у неділю на BBC One з Лорою Кюнсберг.

Ми бачили, як Ендрю відмовився від почесних посад, які він мав протягом усієї військової служби, і знову ж таки, керуючись королем, ми зараз працюємо над тим, щоб позбавити його останнього титулу віце-адмірала