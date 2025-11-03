$42.080.01
08:49
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии РФ в Луганской области
Эксклюзив
08:34 • 3366 просмотра
"Может усилить подозрения и создать риски схем": в Раде предупреждают о недостатках закона о земле под разрушенными домами
08:31 • 4280 просмотра
Графики отключений света отменены, но возможны вечером - Минэнерго
08:09 • 5262 просмотра
МВФ может заблокировать финансовую поддержку Киева без предоставления Украине займа, обеспеченного "замороженными" средствами РФ - Politico
3 ноября, 00:16 • 18554 просмотра
Трамп сделал очередное заявление по ракетам Tomahawk для Украины: подробности
2 ноября, 14:42 • 35339 просмотра
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 58731 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 58485 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21 • 56060 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 77799 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 58735 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 58488 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 117866 просмотра
Экс-принц Эндрю, брат Карла III, попрощается со своим воинским титулом

Киев • УНН

 • 778 просмотра

Бывшего принца Эндрю, брата короля Карла III, лишат почетного звания вице-адмирала. Это единственное воинское звание, которое он сохранил после отказа от других воинских должностей в 2022 году.

Экс-принц Эндрю, брат Карла III, попрощается со своим воинским титулом

Бывший герцог Йоркский лишится военно-морского звания, которое он сохранил даже после отказа от других военных должностей. Об этом подтвердил министр обороны Великобритании Джон Хили.

Передает УНН со ссылкой на BBC.

Подробности

Британское правительство лишит бывшего принца Эндрю, брата короля Карла III, почетного звания вице-адмирала — единственного, которое он сохранил после отказа от других военных должностей в 2022 году. Об этом министр обороны Великобритании Джон Хили рассказал в воскресенье на BBC One с Лорой Кюнсберг.

Мы видели, как Эндрю отказался от почетных должностей, которые он занимал на протяжении всей военной службы, и опять же, руководствуясь королем, мы сейчас работаем над тем, чтобы лишить его последнего титула вице-адмирала

- сказал Хили.

"В целом, правительство руководствовалось решениями и постановлениями, которые принимал король. В защиту, все точно так же", - добавил глава Минобороны Британии.

Ранее король Карл объявил, что его младшего брата Эндрю лишили королевских титулов на фоне растущего общественного неодобрения связей 65-летнего мужчины с покойным американским финансистом и осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Напомним

УНН сообщал, что в Великобритании растет давление на принца Эндрю и его экс-жену Сару Фергюсон — им предлагается "покинуть Королевское поместье". Брат короля Карла III "погряз" в скандалах и деле Эпштейна. Сейчас уже экс-принц Эндрю ведет переговоры о том, чтобы поселиться в бывших домах принцев Уильяма и Гарри.

Игорь Тележников

Новости Мира
Джеффри Эпштейн
Джон Хили
Карл III
Великобритания