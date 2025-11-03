Экс-принц Эндрю, брат Карла III, попрощается со своим воинским титулом
Киев • УНН
Бывшего принца Эндрю, брата короля Карла III, лишат почетного звания вице-адмирала. Это единственное воинское звание, которое он сохранил после отказа от других воинских должностей в 2022 году.
Бывший герцог Йоркский лишится военно-морского звания, которое он сохранил даже после отказа от других военных должностей. Об этом подтвердил министр обороны Великобритании Джон Хили.
Передает УНН со ссылкой на BBC.
Подробности
Британское правительство лишит бывшего принца Эндрю, брата короля Карла III, почетного звания вице-адмирала — единственного, которое он сохранил после отказа от других военных должностей в 2022 году. Об этом министр обороны Великобритании Джон Хили рассказал в воскресенье на BBC One с Лорой Кюнсберг.
Мы видели, как Эндрю отказался от почетных должностей, которые он занимал на протяжении всей военной службы, и опять же, руководствуясь королем, мы сейчас работаем над тем, чтобы лишить его последнего титула вице-адмирала
"В целом, правительство руководствовалось решениями и постановлениями, которые принимал король. В защиту, все точно так же", - добавил глава Минобороны Британии.
Ранее король Карл объявил, что его младшего брата Эндрю лишили королевских титулов на фоне растущего общественного неодобрения связей 65-летнего мужчины с покойным американским финансистом и осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.
Напомним
УНН сообщал, что в Великобритании растет давление на принца Эндрю и его экс-жену Сару Фергюсон — им предлагается "покинуть Королевское поместье". Брат короля Карла III "погряз" в скандалах и деле Эпштейна. Сейчас уже экс-принц Эндрю ведет переговоры о том, чтобы поселиться в бывших домах принцев Уильяма и Гарри.
