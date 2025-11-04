Епштейн мав рахунки в Goldman Sachs і HSBC: нові судові документи розкривають деталі

Нові судові документи показали, що покійний фінансист і засуджений за сексуальні злочини Джеффрі Епштейн мав рахунки в банках Goldman Sachs і HSBC. Інформація стала відома після оприлюднення матеріалів у межах врегульованої справи між JPMorgan Chase і владою Віргінських островів США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters

Згідно зі звітом про підозрілу діяльність, який JPMorgan подав до Мережі боротьби з фінансовими злочинами Мінфіну США після смерті Епштейна, він мав один рахунок у Goldman Sachs та три рахунки у швейцарському підрозділі HSBC.

У документах не вказано сум чи деталей транзакцій, але зазначено, що банк попереджав владу про фінансові перекази, які здійснював Епштейн. HSBC від коментарів відмовився.

Суддя у США дозволив оприлюднити документи на вимогу The New York Times та The Wall Street Journal.

У заяві, надісланій електронною поштою, Goldman Sachs повідомив: "Ми припинили наші клієнтські відносини з паном Епштейном, а його активи були виведені з фірми у 2010 році".

Джеффрі Епштейн помер у 2019 році у в’язниці на Мангеттені, очікуючи суду за обвинуваченням у торгівлі людьми для сексуальної експлуатації. Його смерть і зв’язки з впливовими особами продовжують викликати суспільний інтерес, а справу Епштейна нині розслідує Комітет з питань нагляду Палати представників США.

