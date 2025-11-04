ukenru
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
Эпштейн имел счета в Goldman Sachs и HSBC: новые судебные документы раскрывают детали

Киев • УНН

 • 566 просмотра

Новые судебные документы выявили, что покойный финансист Джеффри Эпштейн, осужденный за сексуальные преступления, имел счета в банках Goldman Sachs и HSBC. Эта информация стала известна после обнародования материалов в рамках урегулированного дела между JPMorgan Chase и властями Виргинских островов США.

Эпштейн имел счета в Goldman Sachs и HSBC: новые судебные документы раскрывают детали

Новые судебные документы показали, что покойный финансист и осужденный за сексуальные преступления Джеффри Эпштейн имел счета в банках Goldman Sachs и HSBC. Информация стала известна после обнародования материалов в рамках урегулированного дела между JPMorgan Chase и властями Виргинских островов США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters

Согласно отчету о подозрительной деятельности, который JPMorgan подал в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США после смерти Эпштейна, он имел один счет в Goldman Sachs и три счета в швейцарском подразделении HSBC.

В документах не указаны суммы или детали транзакций, но отмечено, что банк предупреждал власти о финансовых переводах, которые осуществлял Эпштейн. HSBC от комментариев отказался.

Судья в США разрешил обнародовать документы по требованию The New York Times и The Wall Street Journal.

В заявлении, отправленном по электронной почте, Goldman Sachs сообщил: "Мы прекратили наши клиентские отношения с господином Эпштейном, а его активы были выведены из фирмы в 2010 году".

Джеффри Эпштейн умер в 2019 году в тюрьме на Манхэттене, ожидая суда по обвинению в торговле людьми для сексуальной эксплуатации. Его смерть и связи с влиятельными лицами продолжают вызывать общественный интерес, а дело Эпштейна сейчас расследует Комитет по надзору Палаты представителей США.

Напомним

57-летнего Трента Шнайдера арестовали по федеральным обвинениям в угрозах Дональду Трампу в видео, опубликованном в Instagram. Он неоднократно публиковал одно и то же видео и изображения с карикатурой на Трампа, а также имеет длительную криминальную историю.

Антонина Туманова

