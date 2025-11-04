Эпштейн имел счета в Goldman Sachs и HSBC: новые судебные документы раскрывают детали

Новые судебные документы показали, что покойный финансист и осужденный за сексуальные преступления Джеффри Эпштейн имел счета в банках Goldman Sachs и HSBC. Информация стала известна после обнародования материалов в рамках урегулированного дела между JPMorgan Chase и властями Виргинских островов США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters

Согласно отчету о подозрительной деятельности, который JPMorgan подал в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США после смерти Эпштейна, он имел один счет в Goldman Sachs и три счета в швейцарском подразделении HSBC.

В документах не указаны суммы или детали транзакций, но отмечено, что банк предупреждал власти о финансовых переводах, которые осуществлял Эпштейн. HSBC от комментариев отказался.

Судья в США разрешил обнародовать документы по требованию The New York Times и The Wall Street Journal.

В заявлении, отправленном по электронной почте, Goldman Sachs сообщил: "Мы прекратили наши клиентские отношения с господином Эпштейном, а его активы были выведены из фирмы в 2010 году".

Джеффри Эпштейн умер в 2019 году в тюрьме на Манхэттене, ожидая суда по обвинению в торговле людьми для сексуальной эксплуатации. Его смерть и связи с влиятельными лицами продолжают вызывать общественный интерес, а дело Эпштейна сейчас расследует Комитет по надзору Палаты представителей США.

Напомним

57-летнего Трента Шнайдера арестовали по федеральным обвинениям в угрозах Дональду Трампу в видео, опубликованном в Instagram. Он неоднократно публиковал одно и то же видео и изображения с карикатурой на Трампа, а также имеет длительную криминальную историю.