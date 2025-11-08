В Конгрессе США требуют допросить экс-принца Эндрю из-за его связей с Эпштейном
Киев • УНН
Демократы в Конгрессе США призывают принца Эндрю, младшего брата короля Карла III, прийти на допрос относительно его связей с Джеффри Эпштейном. Комитет по надзору и правительственной реформе пригласил его для дачи показаний в расследовании, касающемся сообщников Эпштейна.
Демократы в Конгрессе Соединенных Штатов Америки призывают младшего брата короля Великобритании Карла III, Эндрю Маунтбаттен-Виндзора, прийти на допрос относительно его связей с обвиняемым в сексуальных преступлениях Джеффри Эпштейном. Об этом информирует УНН со ссылкой на официальное письмо Комитета по надзору и правительственной реформе.
Детали
Главный демократ в наблюдательном совете Палаты представителей Роберт Гарсия обратился к бывшему принцу Эндрю с просьбой дать показания для расследования, касающегося сообщников Джеффри Эпштейна. Письмо подписали 16 демократов.
New York Post: Эпштейн утверждал, что прокуроры предлагали ему свободу за разоблачение Трампа - сокамерник06.11.25, 14:53 • 2884 просмотра
В нем указано, что Эндрю может иметь информацию о деятельности Эпштейна благодаря их давней дружбе и ранее задокументированным обвинениям против экс-принца. Его пригласили принять участие в интервью с Комитетом.
Указано, что Эндрю был пассажиром самолетов Эпштейна с 1999 по 2006 год — период, когда, по данным Комитета, Эпштейн совершал преступления. Также Комитет заинтересован в финансовых документах, связанных с Эпштейном, где упоминается якобы "Массаж для Эндрю".
Эпштейн имел счета в Goldman Sachs и HSBC: новые судебные документы раскрывают детали04.11.25, 20:56 • 4098 просмотров
Демократы напомнили о мемуарах Вирджинии Джуффре, которая утверждает, что Эндрю совершал против нее сексуальные действия без согласия, и о ее опасениях относительно возможных репрессий из-за обвинений.
Новый скандал в Британии: принц Эндрю нанимал "троллей" для интернет-давления на разоблачительницу Вирджинию Джуффре20.10.25, 21:12 • 4428 просмотров
Между Джуффре и экс-принцем якобы существовало годовое соглашение о неразглашении для защиты репутации Королевской семьи.
Комитет ожидает ответ от Эндрю до 20 ноября 2025 года.
Дело Эпштейна
Скандал вокруг финансиста и осужденного сексуального преступника Джеффри Эпштейна, который умер в тюремной камере в 2019 году при невыясненных обстоятельствах, годами вызывает волну общественного возмущения в США. Его дело охватывает десятки влиятельных лиц, среди которых политики, бизнесмены и даже члены королевских семей.
Вместе с Эпштейном была осуждена его соратница Гислейн Максвелл, которая, по версии следствия, помогала вербовать несовершеннолетних девушек для сексуальной эксплуатации.
Нынешняя волна интереса к так называемым "файлам Эпштейна" возникла после того, как отдельные документы по делу были обнародованы, но в них были зацензурированы имена ключевых фигурантов. Общественность и ряд законодателей США требуют полного раскрытия информации, а судебные споры относительно законности таких повесток продолжаются годами.
Напомним
Принц Эндрю ведет переговоры с королем Карлом о выезде из Королевской загородной резиденции, где он прожил более 20 лет. Это происходит на фоне негативной реакции общественности относительно соглашения о бесплатной аренде и причастности к делу Эпштейна.
Король Карл призвал принца Эндрю и его бывшую жену Сару Фергюсон не привлекать внимания во время рождественских празднований королевской семьи на фоне новых упоминаний об их связях с Джеффри Эпштейном.
Экс-принц Эндрю, брат Карла III, попрощается со своим воинским титулом03.11.25, 09:41 • 3201 просмотр