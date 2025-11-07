ukenru
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Чорна п'ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Нова система в'їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопада
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
Графіки відключень електроенергії
У Дніпрі запровадили мораторій на російськомовний контент у публічному просторі

Київ • УНН

 • 1308 перегляди

Виконавчий комітет міської ради Дніпра ухвалив рішення про заборону публічного використання російськомовного контенту. Мораторій діятиме до завершення російської окупації території України.

У Дніпрі запровадили мораторій на російськомовний контент у публічному просторі

У Дніпрі запровадили мораторій на використання російськомовного контенту в публічному просторі. Про це повідомила Уповноважена з захисту державної мови Олена Івановська в соцмережі Facebook, передає УНН.

Деталі

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради Дніпра: документ вже підписаний міським головою Борисом Філатовим, а контроль за виконанням покладено на секретаря міськради Олександра Санжару.

У рішенні сказано: до моменту повного припинення окупації території України публічне використання будь-яких культурних продуктів, створених або відтворюваних російською мовою, на території Дніпровської громади забороняється.

Йдеться не лише про музику в кафе, маршрутках чи торгівельних центрах. Заборона охоплює будь-які форми культурного продукту російською мовою:

  • концерти та театральні постановки;
    • фільми й фестивалі;
      • розважальні заходи;
        • пісні у громадському транспорті й закладах харчування;

          Заборона не розповсюджується на прослуховування російськомовного контенту в навушниках або вдома (за умови, що це не заважатиме сусідам - ред).

          Водночас дане рішення може бути оскаржене у Дніпропетровському окружному адміністративному суді впродовж шести місяців з моменту підписання.

          Контекст

          У червні 2022 року Верховна Рада України ухвалила закон про заборону на публічне використання російської музики, а також фонограм і музичних кліпів виконавців, які підтримують російську агресію.

          При цьому у тексті закону йдеться про те, що заборона не застосовується до фонограм, відеограм, музичних кліпів, які містять зафіксоване виконання, здійснене співаком (співачкою), якого (яку) включено до Переліку музичних виконавців (співаків) держави-агресора, які засуджують агресію проти України.

          Дніпро є не першим містом в Україні, де діє мораторій на публічне виконання російськомовного контенту. У липні 2023 року Київрада наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території міста Києва.

          Відповідні рішення також були ухвалені органами місцевого самоврядування у населених пунктах на заході і в центрі України. Даний процес відбувається з 2014 року, тобто з моменту початку російсько-української війни, анексії Криму і інтервенції на Донбас - продовжився він і після повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

          Нагадаємо

          Раніше УНН повідомляв, що в Одесі заборонили роботу готельно-ресторанного комплексу Palladium на період проведення перевірки щодо відтворення у ньому російськомовного контенту.

          Євген Устименко

