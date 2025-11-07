У Дніпрі запровадили мораторій на російськомовний контент у публічному просторі
Київ • УНН
Виконавчий комітет міської ради Дніпра ухвалив рішення про заборону публічного використання російськомовного контенту. Мораторій діятиме до завершення російської окупації території України.
У Дніпрі запровадили мораторій на використання російськомовного контенту в публічному просторі. Про це повідомила Уповноважена з захисту державної мови Олена Івановська в соцмережі Facebook, передає УНН.
Деталі
Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради Дніпра: документ вже підписаний міським головою Борисом Філатовим, а контроль за виконанням покладено на секретаря міськради Олександра Санжару.
У рішенні сказано: до моменту повного припинення окупації території України публічне використання будь-яких культурних продуктів, створених або відтворюваних російською мовою, на території Дніпровської громади забороняється.
Йдеться не лише про музику в кафе, маршрутках чи торгівельних центрах. Заборона охоплює будь-які форми культурного продукту російською мовою:
- концерти та театральні постановки;
- фільми й фестивалі;
- розважальні заходи;
- пісні у громадському транспорті й закладах
харчування;
Заборона не розповсюджується на прослуховування російськомовного контенту в навушниках або вдома (за умови, що це не заважатиме сусідам - ред).
Водночас дане рішення може бути оскаржене у Дніпропетровському окружному адміністративному суді впродовж шести місяців з моменту підписання.
Контекст
У червні 2022 року Верховна Рада України ухвалила закон про заборону на публічне використання російської музики, а також фонограм і музичних кліпів виконавців, які підтримують російську агресію.
При цьому у тексті закону йдеться про те, що заборона не застосовується до фонограм, відеограм, музичних кліпів, які містять зафіксоване виконання, здійснене співаком (співачкою), якого (яку) включено до Переліку музичних виконавців (співаків) держави-агресора, які засуджують агресію проти України.
Дніпро є не першим містом в Україні, де діє мораторій на публічне виконання російськомовного контенту. У липні 2023 року Київрада наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території міста Києва.
Відповідні рішення також були ухвалені органами місцевого самоврядування у населених пунктах на заході і в центрі України. Даний процес відбувається з 2014 року, тобто з моменту початку російсько-української війни, анексії Криму і інтервенції на Донбас - продовжився він і після повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що в Одесі заборонили роботу готельно-ресторанного комплексу Palladium на період проведення перевірки щодо відтворення у ньому російськомовного контенту.