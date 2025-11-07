ukenru
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
В Днепре ввели мораторий на русскоязычный контент в публичном пространстве

Киев • УНН

 818 просмотра

Исполнительный комитет городского совета Днепра принял решение о запрете публичного использования русскоязычного контента. Мораторий будет действовать до завершения российской оккупации территории Украины.

В Днепре ввели мораторий на русскоязычный контент в публичном пространстве

В Днепре введен мораторий на использование русскоязычного контента в публичном пространстве. Об этом сообщила Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская в соцсети Facebook, передает УНН.

Детали

Соответствующее решение принял исполнительный комитет городского совета Днепра: документ уже подписан городским головой Борисом Филатовым, а контроль за исполнением возложен на секретаря горсовета Александра Санжару.

В решении сказано: до момента полного прекращения оккупации территории Украины публичное использование любых культурных продуктов, созданных или воспроизводимых на русском языке, на территории Днепровской общины запрещается.

Речь идет не только о музыке в кафе, маршрутках или торговых центрах. Запрет охватывает любые формы культурного продукта на русском языке:

  • концерты и театральные постановки;
    • фильмы и фестивали;
      • развлекательные мероприятия;
        • песни в общественном транспорте и заведениях питания;

          Запрет не распространяется на прослушивание русскоязычного контента в наушниках или дома (при условии, что это не будет мешать соседям - ред).

          В то же время данное решение может быть обжаловано в Днепропетровском окружном административном суде в течение шести месяцев с момента подписания.

          Контекст

          В июне 2022 года Верховная Рада Украины приняла закон о запрете на публичное использование российской музыки, а также фонограмм и музыкальных клипов исполнителей, поддерживающих российскую агрессию.

          При этом в тексте закона говорится о том, что запрет не применяется к фонограммам, видеограммам, музыкальным клипам, содержащим зафиксированное исполнение, осуществленное певцом (певицей), который (которая) включен в Перечень музыкальных исполнителей (певцов) государства-агрессора, осуждающих агрессию против Украины.

          Днепр является не первым городом в Украине, где действует мораторий на публичное исполнение русскоязычного контента. В июле 2023 года Киевсовет наложил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории города Киева.

          Соответствующие решения также были приняты органами местного самоуправления в населенных пунктах на западе и в центре Украины. Данный процесс происходит с 2014 года, то есть с момента начала российско-украинской войны, аннексии Крыма и интервенции на Донбасс - продолжился он и после полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года.

          Напомним

          Ранее УНН сообщал, что в Одессе запретили работу гостинично-ресторанного комплекса Palladium на период проведения проверки относительно воспроизведения в нем русскоязычного контента.

          Евгений Устименко

