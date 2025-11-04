В Одесі заборонили роботу клубу Palladium, де лунала російська музика - ОВА

В Одесі заборонили роботу готельно-ресторанного комплексу Palladium на період проведення перевірки щодо відтворення у ньому російськомовного контенту. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Сьогодні підписав спільний з військовим командуванням наказ, яким заборонено роботу готельно-ресторанного комплексу "Палладіум" на період проведення перевірки щодо відтворення у ньому російськомовного контенту - повідомив Кіпер.

За його словами, усім закладам громадського харчування, відпочинку, розваг і торгівлі на території області наголошую: дотримання законодавства про державну мову, культуру, громадський порядок та вимог воєнного стану - є обов’язковим.

Департаментам ОВА, головам громад та іншим дотичним державним органам доручено вжити заходів для запобігання подібним порушенням та провести з підприємцями чітке роз’яснення вимог законодавства. Одеса - українське місто. І тут має звучати Україна - резюмував він.

Контекст

В Одесі розгорівся скандал через російську музику в клубі Palladium. У мережі ширилось відео, на якому діджей вмикає пісню російського виконавця перед сотнями відвідувачів.

Згодом стало відомо, що до клубу прибули співробітники поліції для з’ясування обставин події.