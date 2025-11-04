В Одессе запретили работу клуба Palladium, где звучала российская музыка - ОВА
Киев • УНН
Глава Одесской ОВА Олег Кипер запретил работу гостинично-ресторанного комплекса Palladium на время проверки из-за воспроизведения русскоязычного контента. Это произошло после того, как в сети распространилось видео, где диджей клуба включает песню российского исполнителя.
В Одессе запретили работу гостинично-ресторанного комплекса Palladium на период проведения проверки относительно воспроизведения в нем русскоязычного контента. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
Сегодня подписал совместный с военным командованием приказ, которым запрещена работа гостинично-ресторанного комплекса "Палладиум" на период проведения проверки относительно воспроизведения в нем русскоязычного контента
По его словам, всем заведениям общественного питания, отдыха, развлечений и торговли на территории области подчеркиваю: соблюдение законодательства о государственном языке, культуре, общественном порядке и требований военного положения - является обязательным.
Департаментам ОВА, главам общин и другим причастным государственным органам поручено принять меры для предотвращения подобных нарушений и провести с предпринимателями четкое разъяснение требований законодательства. Одесса - украинский город. И здесь должна звучать Украина
Контекст
В Одессе разгорелся скандал из-за русской музыки в клубе Palladium. В сети распространялось видео, на котором диджей включает песню российского исполнителя перед сотнями посетителей.
Впоследствии стало известно, что в клуб прибыли сотрудники полиции для выяснения обстоятельств происшествия.