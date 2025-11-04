В Одессе запретили работу клуба Palladium, где звучала российская музыка - ОВА

В Одессе запретили работу гостинично-ресторанного комплекса Palladium на период проведения проверки относительно воспроизведения в нем русскоязычного контента. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Сегодня подписал совместный с военным командованием приказ, которым запрещена работа гостинично-ресторанного комплекса "Палладиум" на период проведения проверки относительно воспроизведения в нем русскоязычного контента

По его словам, всем заведениям общественного питания, отдыха, развлечений и торговли на территории области подчеркиваю: соблюдение законодательства о государственном языке, культуре, общественном порядке и требований военного положения - является обязательным.

Департаментам ОВА, главам общин и другим причастным государственным органам поручено принять меры для предотвращения подобных нарушений и провести с предпринимателями четкое разъяснение требований законодательства. Одесса - украинский город. И здесь должна звучать Украина