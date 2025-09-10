Туск проведе переговори із Зеленським та лідерами країн НАТО на тлі російської атаки
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск проведе переговори з президентами України, Франції, генсеком НАТО та прем'єрами Італії, Великої Британії. Це відбувається на тлі нещодавніх інцидентів з російськими дронами та перекиданням польських військ до кордону з Білоруссю.
Нагадаємо
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у ніч проти 10 вересня було зафіксовано 19 вторгнень у повітряний простір Польщі.
Також влада Польщі заявила про збиття російських дронів, які порушили її повітряний простір під час атаки на Україну. Уламки одного з них вже знайшли.
Крім того, стало відомо, що росія готувала дронові атаки проти Польщі ще з липня поточного року. Для цього використовувались польські та литовські SIM-картки.
На тлі повітряних атак, а також через російсько-білоруські навчання "Захід-2025", Польща почала перекидати війська до білоруського кордону.