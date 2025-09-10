$41.120.13
Ексклюзив
15:04
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
13:48
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
13:15
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
12:25
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
12:10
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10:41
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
Туск проведе переговори із Зеленським та лідерами країн НАТО на тлі російської атаки

Київ • УНН

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск проведе переговори з президентами України, Франції, генсеком НАТО та прем'єрами Італії, Великої Британії. Це відбувається на тлі нещодавніх інцидентів з російськими дронами та перекиданням польських військ до кордону з Білоруссю.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск проведе переговори з президентами Володимиром Зеленським, Еммануелем Макроном, генсеком НАТО Марком Рютте та прем'єрами Джорджією Мелоні та Кіром Стармером. Про це повідомив речник уряду Польщі Адам Шлапка, передає УНН.

Прем'єр-міністр Дональд Туск незабаром розпочне переговори з президентами Володимиром Зеленським, Еммануелем Макроном, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та прем'єр-міністрами Джорджією Мелоні та Кіром Стармером 

- повідомив Шлапка.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у ніч проти 10 вересня було зафіксовано 19 вторгнень у повітряний простір Польщі.

Також влада Польщі заявила про збиття російських дронів, які порушили її повітряний простір під час атаки на Україну. Уламки одного з них вже знайшли.

Крім того, стало відомо, що росія готувала дронові атаки проти Польщі ще з липня поточного року. Для цього використовувались польські та литовські SIM-картки.

На тлі повітряних атак, а також через російсько-білоруські навчання "Захід-2025", Польща почала перекидати війська до білоруського кордону.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Білорусь
Кір Стармер
Марк Рютте
Джорджа Мелоні
НАТО
Емманюель Макрон
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Україна
Польща