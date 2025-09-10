$41.120.13
Туск проведет переговоры с Зеленским и лидерами стран НАТО на фоне российской атаки

Киев • УНН

 • 160 просмотра

Премьер-министр Польши Дональд Туск проведет переговоры с президентами Украины, Франции, генсеком НАТО и премьерами Италии, Великобритании. Это происходит на фоне недавних инцидентов с российскими дронами и переброской польских войск к границе с Беларусью.

Туск проведет переговоры с Зеленским и лидерами стран НАТО на фоне российской атаки

Премьер-министр Польши Дональд Туск проведет переговоры с президентами Владимиром Зеленским, Эммануэлем Макроном, генсеком НАТО Марком Рютте и премьерами Джорджией Мелони и Киром Стармером. Об этом сообщил представитель правительства Польши Адам Шлапка, передает УНН.

Премьер-министр Дональд Туск вскоре начнет переговоры с президентами Владимиром Зеленским, Эммануэлем Макроном, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и премьер-министрами Джорджией Мелони и Киром Стармером 

- сообщил Шлапка.

Напомним

Напомним

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 10 сентября было зафиксировано 19 вторжений в воздушное пространство Польши.

Также власти Польши заявили о сбитии российских дронов, нарушивших ее воздушное пространство во время атаки на Украину. Обломки одного из них уже нашли.

Кроме того, стало известно, что россия готовила дроновые атаки против Польши еще с июля текущего года. Для этого использовались польские и литовские SIM-карты.

На фоне воздушных атак, а также из-за российско-белорусских учений "Запад-2025", Польша начала перебрасывать войска к белорусской границе.

Антонина Туманова

