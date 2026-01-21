ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів

Центральна виборча комісія в Україні пропонує встановити термін у шість місяців між завершенням дії воєнного стану та початком виборчого процесу під час проведення виборів. Про це йдеться на сайті ЦВК, пише УНН.

Деталі

Голова ЦВК Олега Діденко презентував напрацювання органу під час засідання підгрупи з адміністративних питань робочої групи з підготовки комплексних законодавчих пропозицій щодо особливостей організації та проведення виборів в умовах особливого періоду та повоєнних виборів.

Співголовою підгрупи, крім Діденка, є народна депутатка, голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

За коментарем Діденка, комісія мала кілька завдань, у тому числі сприяти парламентській та міжінституційній дискусії з питань підготовки до післявоєнних виборів. Водночас документ, який вона підготувала, "не є всеохопним і не дає відповіді на всі питання, але він є основою для подальшого діалогу".

Комплексні пропозиції ЦВК спрямовані на законодавче врегулювання:

строків призначення виборів;

перехідного періоду для підготовки до виборчого процесу з урахуванням наслідків війни та масового переміщення;

реалізації виборчих прав внутрішніх переселенців, військовослужбовців, виборців за кордоном;

інформаційного забезпечення й агітації за кордоном;

протидії іноземному втручанню та впровадження безпекових протоколів.

Зокрема, голова ЦВК поінформував, що Комісія пропонує встановити 6-місячний термін підготовчого (або ж перехідного) періоду після припинення воєнного стану та перед початком виборчого процесу. Водночас строки виборчого процесу лишаються незмінними – 90 днів для виборів Президента України та 60 днів для виборів народних депутатів України - йдеться в повідомленні.

Діденко пояснив, що підготовчий період потрібен, зокрема, для оцінки можливості проведення виборів на окремих територіях, аналізу готовності виборчої інфраструктури з урахуванням наслідків війни, проведення Міністерством закордонних справ аналізу й розрахунків витрат щодо утворення додаткових закордонних виборчих дільниць і забезпечення взаємодії реєстрів з метою уточнення інформації про виборців.

Він окремо вказав на норми із забезпечення виборчих прав переселенців, військовослужбовців та виборців за кордоном. За словами Діденка, пропонується подальша лібералізація процедур зміни виборчої адреси та місця голосування.

Також комісія пропонує закріпити на законодавчому рівні норму, що на території Росії та Білорусі вибори не організовуються і не проводяться, хоча українські виборці звідти зможуть проголосувати у сусідніх безпечних державах.

Також голова комісії наголосив на необхідності ефективних інструментів протидії іноземному втручанню та напрацюванню протоколів безпеки під час виборів.

За заявою ЦВК, Олена Шуляк повідомила, що наразі на розгляді її комітету перебувають 23 законопроєкти, які стосуються різних аспектів виборів.

