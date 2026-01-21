ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов

Центральная избирательная комиссия в Украине предлагает установить срок в шесть месяцев между завершением действия военного положения и началом избирательного процесса во время проведения выборов. Об этом говорится на сайте ЦИК, пишет УНН.

Председатель ЦИК Олег Диденко представил наработки органа во время заседания подгруппы по административным вопросам рабочей группы по подготовке комплексных законодательных предложений относительно особенностей организации и проведения выборов в условиях особого периода и послевоенных выборов.

Сопредседателем подгруппы, кроме Диденко, является народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

По комментарию Диденко, комиссия имела несколько задач, в том числе способствовать парламентской и межинституциональной дискуссии по вопросам подготовки к послевоенным выборам. В то же время документ, который она подготовила, "не является всеобъемлющим и не дает ответа на все вопросы, но он является основой для дальнейшего диалога".

Комплексные предложения ЦИК направлены на законодательное урегулирование:

В частности, председатель ЦИК проинформировал, что Комиссия предлагает установить 6-месячный срок подготовительного (или же переходного) периода после прекращения военного положения и перед началом избирательного процесса. В то же время сроки избирательного процесса остаются неизменными – 90 дней для выборов Президента Украины и 60 дней для выборов народных депутатов Украины