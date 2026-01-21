$43.180.08
50.320.20
ukenru
19:21 • 3038 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
15:14 • 11878 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
14:44 • 20701 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 16071 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 28776 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 32802 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 20109 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59 • 21372 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 39072 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 58393 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 27468 просмотра
В ГУР рассказали о производстве ракет "Искандер-К": 8 предприятий до сих пор не под санкциямиPhoto21 января, 12:22 • 5760 просмотра
У США есть оружие, которое уничтожит все благодаря одной ракете - Трамп21 января, 14:15 • 7792 просмотра
Трамп в Давосе анонсировал встречу с Зеленским14:39 • 6678 просмотра
Федоров обещает радикальную реформу ВСУ для увеличения потерь россиян - Reuters15:09 • 9316 просмотра
публикации
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой14:44 • 20701 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 28776 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 27543 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 32802 просмотра
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12 • 50062 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Марко Рубио
Геннадий Труханов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Давос
Европа
Реклама
УНН Lite
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo18:19 • 2386 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo15:49 • 4232 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 27543 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 28042 просмотра
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях20 января, 17:49 • 24833 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
The New York Times

ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов

Киев • УНН

 • 3038 просмотра

Центральная избирательная комиссия предлагает установить шестимесячный переходный период между завершением военного положения и началом избирательного процесса. Этот период позволит подготовиться к выборам, учитывая последствия войны и массового перемещения.

ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов

Центральная избирательная комиссия в Украине предлагает установить срок в шесть месяцев между завершением действия военного положения и началом избирательного процесса во время проведения выборов. Об этом говорится на сайте ЦИК, пишет УНН.

Детали

Председатель ЦИК Олег Диденко представил наработки органа во время заседания подгруппы по административным вопросам рабочей группы по подготовке комплексных законодательных предложений относительно особенностей организации и проведения выборов в условиях особого периода и послевоенных выборов.

Сопредседателем подгруппы, кроме Диденко, является народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

По комментарию Диденко, комиссия имела несколько задач, в том числе способствовать парламентской и межинституциональной дискуссии по вопросам подготовки к послевоенным выборам. В то же время документ, который она подготовила, "не является всеобъемлющим и не дает ответа на все вопросы, но он является основой для дальнейшего диалога".

Комплексные предложения ЦИК направлены на законодательное урегулирование:

  • сроков назначения выборов;
    • переходного периода для подготовки к избирательному процессу с учетом последствий войны и массового перемещения;
      • реализации избирательных прав внутренних переселенцев, военнослужащих, избирателей за рубежом;
        • информационного обеспечения и агитации за рубежом;
          • противодействия иностранному вмешательству и внедрения протоколов безопасности.

            В частности, председатель ЦИК проинформировал, что Комиссия предлагает установить 6-месячный срок подготовительного (или же переходного) периода после прекращения военного положения и перед началом избирательного процесса. В то же время сроки избирательного процесса остаются неизменными – 90 дней для выборов Президента Украины и 60 дней для выборов народных депутатов Украины

            - говорится в сообщении.

            Диденко пояснил, что подготовительный период нужен, в частности, для оценки возможности проведения выборов на отдельных территориях, анализа готовности избирательной инфраструктуры с учетом последствий войны, проведения Министерством иностранных дел анализа и расчетов расходов по созданию дополнительных заграничных избирательных участков и обеспечения взаимодействия реестров с целью уточнения информации об избирателях.

            Украина готовит закон о выборах с учетом войны: должны быть учтены права переселенцев - нардеп05.01.26, 12:55 • 7313 просмотров

            Он отдельно указал на нормы по обеспечению избирательных прав переселенцев, военнослужащих и избирателей за рубежом. По словам Диденко, предлагается дальнейшая либерализация процедур изменения избирательного адреса и места голосования.

            Также комиссия предлагает закрепить на законодательном уровне норму, что на территории России и Беларуси выборы не организуются и не проводятся, хотя украинские избиратели оттуда смогут проголосовать в соседних безопасных государствах.

            Также председатель комиссии отметил необходимость эффективных инструментов противодействия иностранному вмешательству и наработки протоколов безопасности во время выборов.

            По заявлению ЦИК, Елена Шуляк сообщила, что сейчас на рассмотрении ее комитета находятся 23 законопроекта, касающиеся различных аспектов выборов.

            В Раде создали семь подгрупп для наработки законодательства о выборах во время военного положения - Корниенко08.01.26, 14:03 • 3700 просмотров

            Ольга Розгон

            Политика
            российская пропаганда
            Мобилизация
            Военное положение
            Война в Украине
            Елена Шуляк
            Беларусь
            Министерство иностранных дел Украины
            Верховная Рада
            Украина