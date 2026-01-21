ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
Киев • УНН
Центральная избирательная комиссия предлагает установить шестимесячный переходный период между завершением военного положения и началом избирательного процесса. Этот период позволит подготовиться к выборам, учитывая последствия войны и массового перемещения.
Детали
Председатель ЦИК Олег Диденко представил наработки органа во время заседания подгруппы по административным вопросам рабочей группы по подготовке комплексных законодательных предложений относительно особенностей организации и проведения выборов в условиях особого периода и послевоенных выборов.
Сопредседателем подгруппы, кроме Диденко, является народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.
По комментарию Диденко, комиссия имела несколько задач, в том числе способствовать парламентской и межинституциональной дискуссии по вопросам подготовки к послевоенным выборам. В то же время документ, который она подготовила, "не является всеобъемлющим и не дает ответа на все вопросы, но он является основой для дальнейшего диалога".
Комплексные предложения ЦИК направлены на законодательное урегулирование:
- сроков назначения выборов;
- переходного периода для подготовки к избирательному процессу с учетом последствий войны и массового перемещения;
- реализации избирательных прав внутренних переселенцев, военнослужащих, избирателей за рубежом;
- информационного обеспечения и агитации за рубежом;
- противодействия иностранному вмешательству и внедрения протоколов безопасности.
В частности, председатель ЦИК проинформировал, что Комиссия предлагает установить 6-месячный срок подготовительного (или же переходного) периода после прекращения военного положения и перед началом избирательного процесса. В то же время сроки избирательного процесса остаются неизменными – 90 дней для выборов Президента Украины и 60 дней для выборов народных депутатов Украины
Диденко пояснил, что подготовительный период нужен, в частности, для оценки возможности проведения выборов на отдельных территориях, анализа готовности избирательной инфраструктуры с учетом последствий войны, проведения Министерством иностранных дел анализа и расчетов расходов по созданию дополнительных заграничных избирательных участков и обеспечения взаимодействия реестров с целью уточнения информации об избирателях.
Он отдельно указал на нормы по обеспечению избирательных прав переселенцев, военнослужащих и избирателей за рубежом. По словам Диденко, предлагается дальнейшая либерализация процедур изменения избирательного адреса и места голосования.
Также комиссия предлагает закрепить на законодательном уровне норму, что на территории России и Беларуси выборы не организуются и не проводятся, хотя украинские избиратели оттуда смогут проголосовать в соседних безопасных государствах.
Также председатель комиссии отметил необходимость эффективных инструментов противодействия иностранному вмешательству и наработки протоколов безопасности во время выборов.
По заявлению ЦИК, Елена Шуляк сообщила, что сейчас на рассмотрении ее комитета находятся 23 законопроекта, касающиеся различных аспектов выборов.
