Ціни на нафту зростають через очікування нових санкцій ЄС проти рф
Ціни на нафту зростають після тритижневого зниження на очікуваннях нових санкцій ЄС проти рф та українських атак на інфраструктуру. Листопадові ф'ючерси на Brent досягли $67,06, а WTI — $63,02.
Після тритижневого зниження ціни на нафту починають зростати, оскільки ринок реагує на можливі нові санкції Європейського Союзу, спрямовані на скорочення енергетичних доходів росії, а також на серію українських атак по інфраструктурі. Про це повідомляє Investing.com, пише УНН.
Деталі
22 вересня на азійських торгах листопадові ф’ючерси на Brent додали 0,6%, піднявшись до $67,06 за барель. Контракти на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли на 0,5% і сягнули $63,02.
Минулого тижня ціни на нафту перебували під тиском, зокрема через заяви президента США Дональда Трампа, який вимагав зниження вартості палива. Ф’ючерси на Brent тоді просіли майже на 0,5%.
Наразі інвестори уважно стежать за подальшими кроками ЄС, які можуть посилити обмеження проти російського енергетичного сектору. Очікується, що санкції вплинуть на глобальні потоки нафти та можуть підштовхнути ціни до нових максимумів.
Нагадаємо
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова дипломатії ЄС Кая Каллас 19 вересня представили новий, 19-й, пакет санкцій блоку проти росії.
Президент Зеленський привітав рух ЄС до ухвалення сильного 19-го пакету санкцій проти росії, зазначивши, що це важливий крок, що посилить тиск на російську воєнну машину й забезпечить відчутний ефект.
У ніч проти 20 вересня дрони атакували НПЗ у Самарській області.
Пізніше далекобійні безпілотники ЦСО "А" СБУ та ССО ЗСУ уразили низку нафтоперекачувальних станцій нафтопроводу "Куйбишев – Тихорецьк", які залучені в експорті нафти через порт Новоросійськ.