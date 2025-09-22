$41.250.00
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відео
05:30 • 8634 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 11600 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 25446 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 42941 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
20 вересня, 15:23 • 53520 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 59753 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 56480 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 83139 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 90070 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з'явилася традиція глобального очищення планети
Ціни на нафту зростають через очікування нових санкцій ЄС проти рф

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Ціни на нафту зростають після тритижневого зниження на очікуваннях нових санкцій ЄС проти рф та українських атак на інфраструктуру. Листопадові ф'ючерси на Brent досягли $67,06, а WTI — $63,02.

Ціни на нафту зростають через очікування нових санкцій ЄС проти рф

Після тритижневого зниження ціни на нафту починають зростати, оскільки ринок реагує на можливі нові санкції Європейського Союзу, спрямовані на скорочення енергетичних доходів росії, а також на серію українських атак по інфраструктурі. Про це повідомляє Investing.com, пише УНН.

Деталі

22 вересня на азійських торгах листопадові ф’ючерси на Brent додали 0,6%, піднявшись до $67,06 за барель. Контракти на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли на 0,5% і сягнули $63,02.

Минулого тижня ціни на нафту перебували під тиском, зокрема через заяви президента США Дональда Трампа, який вимагав зниження вартості палива. Ф’ючерси на Brent тоді просіли майже на 0,5%.

Наразі інвестори уважно стежать за подальшими кроками ЄС, які можуть посилити обмеження проти російського енергетичного сектору. Очікується, що санкції вплинуть на глобальні потоки нафти та можуть підштовхнути ціни до нових максимумів.

Нагадаємо

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова дипломатії ЄС Кая Каллас 19 вересня представили новий, 19-й, пакет санкцій блоку проти росії.

Президент Зеленський привітав рух ЄС до ухвалення сильного 19-го пакету санкцій проти росії, зазначивши, що це важливий крок, що посилить тиск на російську воєнну машину й забезпечить відчутний ефект.

У ніч проти 20 вересня дрони атакували НПЗ у Самарській області.

Пізніше далекобійні безпілотники ЦСО "А" СБУ та ССО ЗСУ уразили низку нафтоперекачувальних станцій нафтопроводу "Куйбишев – Тихорецьк", які залучені в експорті нафти через порт Новоросійськ. 

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Brent
Кая Каллас
Європейська комісія
Служба безпеки України
Сили спеціальних операцій Збройних сил України
Дональд Трамп
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Україна