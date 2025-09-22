$41.250.00
Цены на нефть растут из-за ожиданий новых санкций ЕС против рф

Киев • УНН

 • 258 просмотра

Цены на нефть растут после трехнедельного снижения на ожиданиях новых санкций ЕС против рф и украинских атак на инфраструктуру. Ноябрьские фьючерсы на Brent достигли $67,06, а WTI — $63,02.

Цены на нефть растут из-за ожиданий новых санкций ЕС против рф

После трехнедельного снижения цены на нефть начинают расти, поскольку рынок реагирует на возможные новые санкции Европейского Союза, направленные на сокращение энергетических доходов россии, а также на серию украинских атак по инфраструктуре. Об этом сообщает Investing.com, пишет УНН.

Подробности

22 сентября на азиатских торгах ноябрьские фьючерсы на Brent прибавили 0,6%, поднявшись до $67,06 за баррель. Контракты на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на 0,5% и достигли $63,02.

На прошлой неделе цены на нефть находились под давлением, в частности из-за заявлений президента США Дональда Трампа, который требовал снижения стоимости топлива. Фьючерсы на Brent тогда просели почти на 0,5%.

Сейчас инвесторы внимательно следят за дальнейшими шагами ЕС, которые могут усилить ограничения против российского энергетического сектора. Ожидается, что санкции повлияют на глобальные потоки нефти и могут подтолкнуть цены к новым максимумам.

Напомним

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Кая Каллас 19 сентября представили новый, 19-й, пакет санкций блока против России.

Президент Зеленский приветствовал движение ЕС к принятию сильного 19-го пакета санкций против России, отметив, что это важный шаг, который усилит давление на российскую военную машину и обеспечит ощутимый эффект.

В ночь на 20 сентября дроны атаковали НПЗ в Самарской области.

Позже дальнобойные беспилотники ЦСО "А" СБУ и ССО ВСУ поразили ряд нефтеперекачивающих станций нефтепровода "Куйбышев – Тихорецк", которые задействованы в экспорте нефти через порт Новороссийск.

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Нефть марки Brent
Кайя Каллас
Европейская комиссия
Служба безопасности Украины
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины
Дональд Трамп
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Украина