Цены на нефть растут из-за ожиданий новых санкций ЕС против рф

После трехнедельного снижения цены на нефть начинают расти, поскольку рынок реагирует на возможные новые санкции Европейского Союза, направленные на сокращение энергетических доходов россии, а также на серию украинских атак по инфраструктуре. Об этом сообщает Investing.com, пишет УНН.

Подробности

22 сентября на азиатских торгах ноябрьские фьючерсы на Brent прибавили 0,6%, поднявшись до $67,06 за баррель. Контракты на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на 0,5% и достигли $63,02.

На прошлой неделе цены на нефть находились под давлением, в частности из-за заявлений президента США Дональда Трампа, который требовал снижения стоимости топлива. Фьючерсы на Brent тогда просели почти на 0,5%.

Сейчас инвесторы внимательно следят за дальнейшими шагами ЕС, которые могут усилить ограничения против российского энергетического сектора. Ожидается, что санкции повлияют на глобальные потоки нефти и могут подтолкнуть цены к новым максимумам.

Напомним

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Кая Каллас 19 сентября представили новый, 19-й, пакет санкций блока против России.

Президент Зеленский приветствовал движение ЕС к принятию сильного 19-го пакета санкций против России, отметив, что это важный шаг, который усилит давление на российскую военную машину и обеспечит ощутимый эффект.

В ночь на 20 сентября дроны атаковали НПЗ в Самарской области.

Позже дальнобойные беспилотники ЦСО "А" СБУ и ССО ВСУ поразили ряд нефтеперекачивающих станций нефтепровода "Куйбышев – Тихорецк", которые задействованы в экспорте нефти через порт Новороссийск.