"Це не наша війна": Сійярто звинуватив Україну у "провокаціях" на тлі скандалу навколо Роберта Бровді

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у різкій формі відреагував на заяву свого українського колеги Андрія Сибіги після заборони на в’їзд Командувача СБС ЗСУ Роберта Бровді (позивний "Мадяр") до Угорщини і країн Шенгенської зони. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Сійярто у соцмережі "Х".

Як зазначив Сійярто, Будапешт "не має жодного стосунку" до російсько-української війни.

Це не наша війна! Ми за неї не відповідальні, ми її не розпочинали, ми в ній не брали участі. Перестаньте нас провокувати, перестаньте ризикувати нашою енергетичною безпекою та перестаньте докладати зусиль, щоб втягнути нас у вашу війну