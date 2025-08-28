"Це не наша війна": Сійярто звинуватив Україну у "провокаціях" на тлі скандалу навколо Роберта Бровді
Київ • УНН
Голова МЗС Угорщини заявив, що Будапешт "не починав" цю війну і "не несе за неї відповідальності".
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у різкій формі відреагував на заяву свого українського колеги Андрія Сибіги після заборони на в’їзд Командувача СБС ЗСУ Роберта Бровді (позивний "Мадяр") до Угорщини і країн Шенгенської зони. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Сійярто у соцмережі "Х".
Деталі
Як зазначив Сійярто, Будапешт "не має жодного стосунку" до російсько-української війни.
Це не наша війна! Ми за неї не відповідальні, ми її не розпочинали, ми в ній не брали участі. Перестаньте нас провокувати, перестаньте ризикувати нашою енергетичною безпекою та перестаньте докладати зусиль, щоб втягнути нас у вашу війну
Нагадаємо
Влада Угорщини заборонила в'їзд командиру українського військового підрозділу після удару по нафтопроводу "дружба". Пізніше стало відомо, що йдеться про командувача Силами безпілотних систем ЗСУ, засновнику і колишньому командиру 414-ї окремої бригади безпілотних систем, більш відомої як "Птахи Мадяра" Роберта Бровді (позивний "Мадяр").
У відповідь на дії Угорщини міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що офіційний Київ вживатиме дзеркальних дій. Пізніше він повідомив, що МЗС України викликало посла Угорщини в України і вручило ноту протесту.
Сам Роберт Бровді відповів на заборону в'їзду до Угорщини. Він назвав санкції та обмеження "дурницями", звинувативши главу МЗС Угорщини Петера Сіярто у популізмі.
Президент України Володимир Зеленський доручив вітчизняному МЗС розібратися у ситуації з забороною в'їзду Роберта Бровді до Угорщини.