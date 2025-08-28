$41.320.08
Ексклюзив
15:40 • 9464 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
13:53 • 18377 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
13:37 • 61555 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
13:24 • 34225 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 48473 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 91028 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 110603 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 99017 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 114529 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 82817 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
"Це не наша війна": Сійярто звинуватив Україну у "провокаціях" на тлі скандалу навколо Роберта Бровді

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Голова МЗС Угорщини заявив, що Будапешт "не починав" цю війну і "не несе за неї відповідальності".

"Це не наша війна": Сійярто звинуватив Україну у "провокаціях" на тлі скандалу навколо Роберта Бровді

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у різкій формі відреагував на заяву свого українського колеги Андрія Сибіги після заборони на в’їзд Командувача СБС ЗСУ Роберта Бровді (позивний "Мадяр") до Угорщини і країн Шенгенської зони. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Сійярто у соцмережі "Х".

Деталі

Як зазначив Сійярто, Будапешт "не має жодного стосунку" до російсько-української війни.

Це не наша війна! Ми за неї не відповідальні, ми її не розпочинали, ми в ній не брали участі. Перестаньте нас провокувати, перестаньте ризикувати нашою енергетичною безпекою та перестаньте докладати зусиль, щоб втягнути нас у вашу війну 

- написав він.

Нагадаємо

Влада Угорщини заборонила в'їзд командиру українського військового підрозділу після удару по нафтопроводу "дружба". Пізніше стало відомо, що йдеться про командувача Силами безпілотних систем ЗСУ, засновнику і колишньому командиру 414-ї окремої бригади безпілотних систем, більш відомої як "Птахи Мадяра" Роберта Бровді (позивний "Мадяр").

У відповідь на дії Угорщини міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що офіційний Київ вживатиме дзеркальних дій. Пізніше він повідомив, що МЗС України викликало посла Угорщини в України і вручило ноту протесту.

Сам Роберт Бровді відповів на заборону в'їзду до Угорщини. Він назвав санкції та обмеження "дурницями", звинувативши главу МЗС Угорщини Петера Сіярто у популізмі.

Президент України Володимир Зеленський доручив вітчизняному МЗС розібратися у ситуації з забороною в'їзду Роберта Бровді до Угорщини.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітикаНовини Світу
Петер Сіярто
Володимир Зеленський
Угорщина
Будапешт
Україна