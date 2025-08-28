"Это не наша война": Сийярто обвинил Украину в "провокациях" на фоне скандала вокруг Роберта Бровди
Киев • УНН
Глава МИД Венгрии заявил, что Будапешт "не начинал" эту войну и "не несет за нее ответственности".
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто резко отреагировал на заявление своего украинского коллеги Андрея Сибиги после запрета на въезд Командующего СБС ВСУ Роберта Бровди (позывной "Мадяр") в Венгрию и страны Шенгенской зоны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Сийярто в соцсети "Х".
Детали
Как отметил Сийярто, Будапешт "не имеет никакого отношения" к российско-украинской войне.
Это не наша война! Мы за нее не ответственны, мы ее не начинали, мы в ней не участвовали. Перестаньте нас провоцировать, перестаньте рисковать нашей энергетической безопасностью и перестаньте прилагать усилия, чтобы втянуть нас в вашу войну
Напомним
Власти Венгрии запретили въезд командиру украинского военного подразделения после удара по нефтепроводу "дружба". Позже стало известно, что речь идет о командующем Силами беспилотных систем ВСУ, основателе и бывшем командире 414-й отдельной бригады беспилотных систем, более известной как "Птахи Мадяра" Роберте Бровди (позывной "Мадяр").
В ответ на действия Венгрии министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что официальный Киев будет принимать зеркальные действия. Позже он сообщил, что МИД Украины вызвал посла Венгрии в Украине и вручил ноту протеста.
Сам Роберт Бровди ответил на запрет въезда в Венгрию. Он назвал санкции и ограничения "глупостями", обвинив главу МИД Венгрии Петера Сийярто в популизме.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил отечественному МИД разобраться в ситуации с запретом въезда Роберта Бровди в Венгрию.