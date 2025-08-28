"Это не наша война": Сийярто обвинил Украину в "провокациях" на фоне скандала вокруг Роберта Бровди

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто резко отреагировал на заявление своего украинского коллеги Андрея Сибиги после запрета на въезд Командующего СБС ВСУ Роберта Бровди (позывной "Мадяр") в Венгрию и страны Шенгенской зоны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Сийярто в соцсети "Х".

Детали

Как отметил Сийярто, Будапешт "не имеет никакого отношения" к российско-украинской войне.

Это не наша война! Мы за нее не ответственны, мы ее не начинали, мы в ней не участвовали. Перестаньте нас провоцировать, перестаньте рисковать нашей энергетической безопасностью и перестаньте прилагать усилия, чтобы втянуть нас в вашу войну - написал он.

Напомним

Власти Венгрии запретили въезд командиру украинского военного подразделения после удара по нефтепроводу "дружба". Позже стало известно, что речь идет о командующем Силами беспилотных систем ВСУ, основателе и бывшем командире 414-й отдельной бригады беспилотных систем, более известной как "Птахи Мадяра" Роберте Бровди (позывной "Мадяр").

В ответ на действия Венгрии министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что официальный Киев будет принимать зеркальные действия. Позже он сообщил, что МИД Украины вызвал посла Венгрии в Украине и вручил ноту протеста.

Сам Роберт Бровди ответил на запрет въезда в Венгрию. Он назвал санкции и ограничения "глупостями", обвинив главу МИД Венгрии Петера Сийярто в популизме.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил отечественному МИД разобраться в ситуации с запретом въезда Роберта Бровди в Венгрию.