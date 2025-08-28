"Это не наша война": Сийярто обвинил Украину в "провокациях" на фоне скандала вокруг Роберта Бровди

$41.320.08
Эксклюзив
15:40 • 9168 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
13:53 • 17892 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
13:37 • 59376 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
13:24 • 33118 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 47372 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 90036 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 110025 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 98693 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 114416 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 82747 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Атака рф на Киев: на данный момент известно о 14 погибших и 38 раненых - КГВА
28 августа, 08:54 • 77042 просмотра
Лидеры "коалиции желающих" отреагировали на российские удары по Киеву: заявления Стармера и Макрона
28 августа, 09:33 • 153288 просмотра
Ракеты рф пролетели в 50 метрах от делегации ЕС в Украине - фон дер Ляйен
28 августа, 10:55 • 66633 просмотра
В Киеве из-под завалов извлекли еще одну жертву атаки рф: погибших уже 18
11:55 • 18105 просмотра
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостов
14:30 • 29142 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
15:40 • 9154 просмотра
Эксклюзив
15:40 • 9154 просмотра
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостов
14:30 • 29690 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
13:37 • 59308 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки
27 августа, 15:18 • 173323 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет
27 августа, 15:01 • 175630 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Руслан Кравченко
Реджеп Тайип Эрдоган
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Германия
Турция
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасом
27 августа, 15:52 • 113284 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений
27 августа, 12:36 • 144087 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизор
27 августа, 09:48 • 145310 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси
27 августа, 09:12 • 138022 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа
27 августа, 08:14 • 169279 просмотра
Беспилотный летательный аппарат
Ракетный комплекс "Панцирь"
Ракетная система С-300
ЗРК Бук
COVID-19

"Это не наша война": Сийярто обвинил Украину в "провокациях" на фоне скандала вокруг Роберта Бровди

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Глава МИД Венгрии заявил, что Будапешт "не начинал" эту войну и "не несет за нее ответственности".

"Это не наша война": Сийярто обвинил Украину в "провокациях" на фоне скандала вокруг Роберта Бровди

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто резко отреагировал на заявление своего украинского коллеги Андрея Сибиги после запрета на въезд Командующего СБС ВСУ Роберта Бровди (позывной "Мадяр") в Венгрию и страны Шенгенской зоны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Сийярто в соцсети "Х".

Детали

Как отметил Сийярто, Будапешт "не имеет никакого отношения" к российско-украинской войне.

Это не наша война! Мы за нее не ответственны, мы ее не начинали, мы в ней не участвовали. Перестаньте нас провоцировать, перестаньте рисковать нашей энергетической безопасностью и перестаньте прилагать усилия, чтобы втянуть нас в вашу войну 

- написал он.

Напомним

Власти Венгрии запретили въезд командиру украинского военного подразделения после удара по нефтепроводу "дружба". Позже стало известно, что речь идет о командующем Силами беспилотных систем ВСУ, основателе и бывшем командире 414-й отдельной бригады беспилотных систем, более известной как "Птахи Мадяра" Роберте Бровди (позывной "Мадяр").

В ответ на действия Венгрии министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что официальный Киев будет принимать зеркальные действия. Позже он сообщил, что МИД Украины вызвал посла Венгрии в Украине и вручил ноту протеста.

Сам Роберт Бровди ответил на запрет въезда в Венгрию. Он назвал санкции и ограничения "глупостями", обвинив главу МИД Венгрии Петера Сийярто в популизме.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил отечественному МИД разобраться в ситуации с запретом въезда Роберта Бровди в Венгрию.

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Петер Сийярто
Владимир Зеленский
Венгрия
Будапешт
Украина