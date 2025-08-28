$41.320.08
Ексклюзив
15:40 • 7778 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
13:53 • 16273 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
13:37 • 51789 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
13:24 • 29337 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
11:21 • 43671 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 86670 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 108005 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 97646 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 114001 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 82505 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
МЗС України викликало угорського посла і вручило ноту протесту у відповідь на заборону “Мадяру” відвідувати Угорщину

Київ • УНН

 • 314 перегляди

МЗС України вручило ноту протесту послу Угорщини у відповідь на заборону в'їзду командувачу Силами безпілотних систем ЗСУ Роберту Бровді. Київ закликав Будапешт до конструктивного діалогу.

МЗС України викликало угорського посла і вручило ноту протесту у відповідь на заборону “Мадяру” відвідувати Угорщину

Міністерство закордонних справ України викликало посла Угорщини в України і вручило ноту протесту у відповідь заборону Угорщини в’їзду командувачу Силами безпілотних систем ЗСУ Роберту Бровді (позивний "Мадяр"). Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга, передає УНН.

Угорського посла було викликано до МЗС України. Йому було вручено ноту протесту у відповідь на дискримінацію Угорщиною угорської меншини в Україні, зокрема нашого захисника угорського походження, якому було заборонено в'їзд до країни своїх предків

- написав Сибіга.

Він закликав Угорщину утриматися від недружніх дій і натомість взяти участь у конструктивному діалозі, до якого Україна залишається готовою.

Нагадаємо

Влада Угорщини заборонила в'їзд командиру українського військового підрозділу після удару по нафтопроводу "дружба". Пізніше стало відомо, що йдеться про командувача Силами безпілотних систем ЗСУ, засновнику і колишньому командиру 414-ї окремої бригади безпілотних систем, більш відомої як "Птахи Мадяра" Роберта Бровді (позивний "Мадяр").

Пізніше "Мадяр" відповів на заборону в'їзду до Угорщини. Він назвав санкції та обмеження "дурницями" та звинувативши главу МЗС Угорщини Петера Сіярто у популізмі.

Президент України Володимир Зеленський доручив вітчизняному МЗС розібратися у ситуації з забороною в'їзду Роберта Бровді до Угорщини.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на заборону з боку Угорщини на в’їзд в країни Шенгенської зони Командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді, більш відомого як "Мадяр".

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Зеленський
Угорщина
Україна