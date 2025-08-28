МЗС України викликало угорського посла і вручило ноту протесту у відповідь на заборону “Мадяру” відвідувати Угорщину

Міністерство закордонних справ України викликало посла Угорщини в України і вручило ноту протесту у відповідь заборону Угорщини в’їзду командувачу Силами безпілотних систем ЗСУ Роберту Бровді (позивний "Мадяр"). Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга, передає УНН.

Угорського посла було викликано до МЗС України. Йому було вручено ноту протесту у відповідь на дискримінацію Угорщиною угорської меншини в Україні, зокрема нашого захисника угорського походження, якому було заборонено в'їзд до країни своїх предків - написав Сибіга.

Він закликав Угорщину утриматися від недружніх дій і натомість взяти участь у конструктивному діалозі, до якого Україна залишається готовою.

Нагадаємо

Влада Угорщини заборонила в'їзд командиру українського військового підрозділу після удару по нафтопроводу "дружба". Пізніше стало відомо, що йдеться про командувача Силами безпілотних систем ЗСУ, засновнику і колишньому командиру 414-ї окремої бригади безпілотних систем, більш відомої як "Птахи Мадяра" Роберта Бровді (позивний "Мадяр").

Пізніше "Мадяр" відповів на заборону в'їзду до Угорщини. Він назвав санкції та обмеження "дурницями" та звинувативши главу МЗС Угорщини Петера Сіярто у популізмі.

Президент України Володимир Зеленський доручив вітчизняному МЗС розібратися у ситуації з забороною в'їзду Роберта Бровді до Угорщини.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на заборону з боку Угорщини на в’їзд в країни Шенгенської зони Командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді, більш відомого як "Мадяр".