Эксклюзив
15:40 • 7642 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
13:53 • 16089 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
13:37 • 50958 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
13:24 • 28930 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
11:21 • 43279 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 86315 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 107793 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 97536 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 113959 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 82471 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзивы
МИД Украины вызвало венгерского посла и вручило ноту протеста в ответ на запрет «Мадяру» посещать Венгрию

Киев • УНН

 • 260 просмотра

МИД Украины вручило ноту протеста послу Венгрии в ответ на запрет въезда командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди. Киев призвал Будапешт к конструктивному диалогу.

МИД Украины вызвало венгерского посла и вручило ноту протеста в ответ на запрет «Мадяру» посещать Венгрию

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии в Украине и вручило ноту протеста в ответ на запрет Венгрии на въезд командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди (позывной "Мадьяр"). Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига, передает УНН.

Венгерский посол был вызван в МИД Украины. Ему была вручена нота протеста в ответ на дискриминацию Венгрией венгерского меньшинства в Украине, в частности нашего защитника венгерского происхождения, которому был запрещен въезд в страну своих предков

- написал Сибига.

Он призвал Венгрию воздержаться от недружественных действий и вместо этого принять участие в конструктивном диалоге, к которому Украина остается готовой.

Напомним

Власти Венгрии запретили въезд командиру украинского военного подразделения после удара по нефтепроводу "Дружба". Позже стало известно, что речь идет о командующем Силами беспилотных систем ВСУ, основателе и бывшем командире 414-й отдельной бригады беспилотных систем, более известной как "Птицы Мадьяра" Роберте Бровди (позывной "Мадьяр").

Позже "Мадьяр" ответил на запрет въезда в Венгрию. Он назвал санкции и ограничения "глупостями" и обвинил главу МИД Венгрии Петера Сийярто в популизме.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил отечественному МИД разобраться в ситуации с запретом въезда Роберта Бровди в Венгрию.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на запрет со стороны Венгрии на въезд в страны Шенгенской зоны Командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, более известного как "Мадьяр".

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Владимир Зеленский
Венгрия
Украина