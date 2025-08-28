МИД Украины вызвало венгерского посла и вручило ноту протеста в ответ на запрет «Мадяру» посещать Венгрию

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии в Украине и вручило ноту протеста в ответ на запрет Венгрии на въезд командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди (позывной "Мадьяр"). Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига, передает УНН.

Венгерский посол был вызван в МИД Украины. Ему была вручена нота протеста в ответ на дискриминацию Венгрией венгерского меньшинства в Украине, в частности нашего защитника венгерского происхождения, которому был запрещен въезд в страну своих предков - написал Сибига.

Он призвал Венгрию воздержаться от недружественных действий и вместо этого принять участие в конструктивном диалоге, к которому Украина остается готовой.

Напомним

Власти Венгрии запретили въезд командиру украинского военного подразделения после удара по нефтепроводу "Дружба". Позже стало известно, что речь идет о командующем Силами беспилотных систем ВСУ, основателе и бывшем командире 414-й отдельной бригады беспилотных систем, более известной как "Птицы Мадьяра" Роберте Бровди (позывной "Мадьяр").

Позже "Мадьяр" ответил на запрет въезда в Венгрию. Он назвал санкции и ограничения "глупостями" и обвинил главу МИД Венгрии Петера Сийярто в популизме.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил отечественному МИД разобраться в ситуации с запретом въезда Роберта Бровди в Венгрию.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на запрет со стороны Венгрии на въезд в страны Шенгенской зоны Командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, более известного как "Мадьяр".