Трамп зрадив Україну, зробивши світ незрівнянно небезпечнішим - The Telegraph
Київ • УНН
Британський журналіст Деніел Ганнан стверджує, що зустріч Трампа з російським диктатором на Алясці є поразкою для України та західних цінностей. За його прогнозами, путін збереже більшість захоплених територій, а США припинять постачати зброю Україні.
Жоден президент США не зробив більше, щоб знову ослабити Захід, ніж Дональд Трамп. Знадобляться десятиліття, щоб виправити завдану шкоду. Про це для The Telegraph пише британський журналіст і політик Деніел Ганнан, повідомляє УНН.
Деталі
На його думку, рішення Білого дому влаштувати зустріч Трампа з російським диктатором на Алясці є прямою поразкою не лише для України, а й для західних цінностей.
Агресія винагороджується. Кордони змінюються силою. Крихка диктатура перемогла західний альянс із сукупною економікою в сорок разів більшою за її власну
За словами автора, загальні контури запропонованої угоди про припинення вогню можна побачити з витоків як в американських, так і в російських ЗМІ.
Путін збереже більшу частину того, що він захопив – не лише території, які він окупував у 2014 році, але й багато земель, які він завоював з 2022 року. ... Санкції будуть послаблені, і ми можемо навіть побачити більше економічної співпраці між США та росією, ніж до 2014 року. У будь-якому випадку, США припинять постачати зброю Україні
Він додає, що ці поступки стануть колосальною перемогою росії, "незалежно від того, що буде вирішено щодо прагнень України до НАТО, офіційного визнання російського суверенітету в Криму чи того, де саме заморожені лінії".
Нагадаємо
За інформацією The Wall Street Journal, диктатор рф володимир путін представив адміністрації президента Дональда Трампа пропозицію щодо припинення вогню в Україні, яка передбачає значні територіальні поступки з боку України. Йдеться про Донецьку та Луганську області.
У свою чергу видання The Economist повідомило, що путін запропонував обмежене припинення вогню в повітрі та на морі напередодні зустрічі із президентом США Дональдом Трампом.
