Ексклюзив
9 серпня, 14:11
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
Ексклюзив
Ексклюзив
8 серпня, 13:00
Ексклюзив
Трамп зрадив Україну, зробивши світ незрівнянно небезпечнішим - The Telegraph

Київ • УНН

 • 1556 перегляди

Британський журналіст Деніел Ганнан стверджує, що зустріч Трампа з російським диктатором на Алясці є поразкою для України та західних цінностей. За його прогнозами, путін збереже більшість захоплених територій, а США припинять постачати зброю Україні.

Жоден президент США не зробив більше, щоб знову ослабити Захід, ніж Дональд Трамп. Знадобляться десятиліття, щоб виправити завдану шкоду. Про це для The Telegraph пише британський журналіст і політик Деніел Ганнан, повідомляє УНН.

Деталі

На його думку, рішення Білого дому влаштувати зустріч Трампа з російським диктатором на Алясці є прямою поразкою не лише для України, а й для західних цінностей.

Агресія винагороджується. Кордони змінюються силою. Крихка диктатура перемогла західний альянс із сукупною економікою в сорок разів більшою за її власну

- йдеться у статті.

За словами автора, загальні контури запропонованої угоди про припинення вогню можна побачити з витоків як в американських, так і в російських ЗМІ.

Путін збереже більшу частину того, що він захопив – не лише території, які він окупував у 2014 році, але й багато земель, які він завоював з 2022 року. ... Санкції будуть послаблені, і ми можемо навіть побачити більше економічної співпраці між США та росією, ніж до 2014 року. У будь-якому випадку, США припинять постачати зброю Україні

- прогнозує Ганнан.

Він додає, що ці поступки стануть колосальною перемогою росії, "незалежно від того, що буде вирішено щодо прагнень України до НАТО, офіційного визнання російського суверенітету в Криму чи того, де саме заморожені лінії".

Нагадаємо

За інформацією The Wall Street Journal, диктатор рф володимир путін представив адміністрації президента Дональда Трампа пропозицію щодо припинення вогню в Україні, яка передбачає значні територіальні поступки з боку України. Йдеться про Донецьку та Луганську області.

У свою чергу видання The Economist повідомило, що путін запропонував обмежене припинення вогню в повітрі та на морі напередодні зустрічі із президентом США Дональдом Трампом.

Зеленський: другу спробу поділу України росії ми не дамо, знаючи росію – де друга, там і третя09.08.25, 23:45 • 4010 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
