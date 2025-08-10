Трамп предал Украину, сделав мир несравненно опаснее - The Telegraph

Ни один президент США не сделал больше для ослабления Запада, чем Дональд Трамп. Потребуются десятилетия, чтобы исправить нанесенный ущерб. Об этом для The Telegraph пишет британский журналист и политик Дэниел Ханнан, сообщает УНН.

Детали

По его мнению, решение Белого дома устроить встречу Трампа с российским диктатором на Аляске является прямым поражением не только для Украины, но и для западных ценностей.

Агрессия вознаграждается. Границы меняются силой. Хрупкая диктатура победила западный альянс с совокупной экономикой в сорок раз большей, чем ее собственная - говорится в статье.

По словам автора, общие контуры предложенного соглашения о прекращении огня можно увидеть из утечек как в американских, так и в российских СМИ.

Путин сохранит большую часть того, что он захватил – не только территории, которые он оккупировал в 2014 году, но и многие земли, которые он завоевал с 2022 года. ... Санкции будут ослаблены, и мы можем даже увидеть больше экономического сотрудничества между США и Россией, чем до 2014 года. В любом случае, США прекратят поставлять оружие Украине - прогнозирует Ханнан.

Он добавляет, что эти уступки станут колоссальной победой России, "независимо от того, что будет решено относительно стремлений Украины к НАТО, официального признания российского суверенитета в Крыму или того, где именно заморожены линии".

Напомним

По информации The Wall Street Journal, диктатор РФ Владимир Путин представил администрации президента Дональда Трампа предложение о прекращении огня в Украине, которое предусматривает значительные территориальные уступки со стороны Украины. Речь идет о Донецкой и Луганской областях.

В свою очередь издание The Economist сообщило, что Путин предложил ограниченное прекращение огня в воздухе и на море накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский: вторую попытку раздела Украины России мы не дадим, зная Россию – где вторая, там и третья