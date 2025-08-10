Трамп предал Украину, сделав мир несравненно опаснее - The Telegraph
Киев • УНН
Британский журналист Дэниел Ханнан утверждает, что встреча Трампа с российским диктатором на Аляске является поражением для Украины и западных ценностей. По его прогнозам, Путин сохранит большинство захваченных территорий, а США прекратят поставлять оружие Украине.
Ни один президент США не сделал больше для ослабления Запада, чем Дональд Трамп. Потребуются десятилетия, чтобы исправить нанесенный ущерб. Об этом для The Telegraph пишет британский журналист и политик Дэниел Ханнан, сообщает УНН.
Детали
По его мнению, решение Белого дома устроить встречу Трампа с российским диктатором на Аляске является прямым поражением не только для Украины, но и для западных ценностей.
Агрессия вознаграждается. Границы меняются силой. Хрупкая диктатура победила западный альянс с совокупной экономикой в сорок раз большей, чем ее собственная
По словам автора, общие контуры предложенного соглашения о прекращении огня можно увидеть из утечек как в американских, так и в российских СМИ.
Путин сохранит большую часть того, что он захватил – не только территории, которые он оккупировал в 2014 году, но и многие земли, которые он завоевал с 2022 года. ... Санкции будут ослаблены, и мы можем даже увидеть больше экономического сотрудничества между США и Россией, чем до 2014 года. В любом случае, США прекратят поставлять оружие Украине
Он добавляет, что эти уступки станут колоссальной победой России, "независимо от того, что будет решено относительно стремлений Украины к НАТО, официального признания российского суверенитета в Крыму или того, где именно заморожены линии".
Напомним
По информации The Wall Street Journal, диктатор РФ Владимир Путин представил администрации президента Дональда Трампа предложение о прекращении огня в Украине, которое предусматривает значительные территориальные уступки со стороны Украины. Речь идет о Донецкой и Луганской областях.
В свою очередь издание The Economist сообщило, что Путин предложил ограниченное прекращение огня в воздухе и на море накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Зеленский: вторую попытку раздела Украины России мы не дадим, зная Россию – где вторая, там и третья09.08.25, 23:45 • 3824 просмотра