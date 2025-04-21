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Трамп зібрав рекордні $239 мільйонів на інавгураційні святкування - удвічі більше, ніж у 2017 році

Київ • УНН

 • 834 перегляди

Дональд Трамп зібрав рекордні $239 мільйонів на свою інавгурацію, що більш ніж удвічі перевищує суму 2017 року. Це більше, ніж у Обами та Байдена разом, і залучило понад 140 донорів з внесками від мільйона доларів.

Трамп зібрав рекордні $239 мільйонів на інавгураційні святкування - удвічі більше, ніж у 2017 році

Президент США Дональд Трамп зібрав рекордні $239 мільйонів на свою другу інавгурацію - це більш ніж удвічі перевищує суму, яку він отримав в 2017 році.

Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє Bloomberg, Трамп зібрав рекордні $239 млн для інавгураційного комітету, перевершивши $107 млн, які він зібрав вісім років тому. Це також більше, ніж $157 млн, які колишні президенти Барак Обама і Джо Байден зібрали за свої три інавгурації.

На відміну від Трампа, обидва прийняли добровільні обмеження на суму, яку могли пожертвувати донори. У підсумкові суми не включені повернуті пожертви. Комітет Трампа 2025 року повернув понад 6 мільйонів доларів, які він отримав, жертводавцям.

Інавгураційний комітет зібрав гроші на оплату прийомів, вечірок та інших заходів до і після офіційних церемоній.

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Багато керівників корпорацій публічно підтримали Трампа після його перемоги на виборах у Білому домі 2024 року, що є повною протилежністю його поразки 2020 року, коли керівники значною мірою дистанціювалися від Трампа після того, як його прихильники атакували Капітолій США, намагаючись скасувати його поразку.

Генеральні директори відомих компаній, включно з Тімом Куком з Apple Inc., Марка Цукерберга з Meta Platforms Inc., засновника Amazon.com Inc. Джеффа Безоса і Сундара Пічаї з Alphabet Inc., намагалися домогтися прихильності Трампа під час його повернення в Білий дім. Хоча деякі з цих компаній ризикують постраждати від нової торговельної політики Трампа, включно з тарифами на імпорт із Китаю, вони активно підтримали президента.

Наприклад, Nvidia може втратити $5,5 млрд через заборону експорту чіпів H20 до Китаю. Водночас компанія надала мільйон доларів і стала частиною довгого списку донорів, які вклали в інавгурацію щонайменше $1 млн — таких було понад 140. Такі роздрібні торговці, як Target, і такі автовиробники, як Hyundai і Toyota, чия дочірня компанія в США виділила 1 млн доларів, також можуть постраждати.

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Ripple Labs стала другим за величиною вкладником комітету, внісши 4,9 мільйона доларів. Coinbase Inc., Crypto.com, Galaxy Digital, Paradigm і Payward Inc., більш відома як Kraken, внесли по 1 мільйону доларів кожна. Robinhood Markets Inc., яка пропонує торгову платформу для цифрових валют, внесла 2 мільйони доларів.

Виробник птиці Pilgrim's Pride Corp. пожертвував $5 млн, що стало найбільшою одноразовою пожертвою комітету. Згідно з поданням документів, було понад 140 донорів, які пожертвували $1 млн або більше.

Повідомляється, що інавгураційний комітет Трампа не зобов'язаний розкривати, як він витратив гроші або що залишилося на його банківському рахунку. Йому доведеться повідомити ці суми в Службу внутрішніх доходів у своїй податковій декларації, яка не має бути подана до 2026 року.

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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