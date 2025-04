Трамп собрал рекордные $239 миллионов на инаугурационные торжества — вдвое больше, чем в 2017 году

Президент США Дональд Трамп собрал рекордные $239 миллионов на свою вторую инаугурацию - это более чем вдвое превышает сумму, которую он получил в 2017 году.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Как сообщает Bloomberg, Трамп собрал рекордные $239 млн для инаугурационного комитета, превзойдя $107 млн, которые он собрал восемь лет назад. Это также больше, чем $157 млн, которые бывшие президенты Барак Обама и Джо Байден собрали за свои три инаугурации.

В отличие от Трампа, оба приняли добровольные ограничения на сумму, которую могли пожертвовать доноры. В итоговые суммы не включены возвращенные пожертвования. Комитет Трампа 2025 года вернул более 6 миллионов долларов, которые он получил, жертвователям.

Инаугурационный комитет собрал деньги на оплату приемов, вечеринок и других мероприятий до и после официальных церемоний.

Многие руководители корпораций публично поддержали Трампа после его победы на выборах в Белом доме 2024 года, что является полной противоположностью его поражения 2020 года, когда руководители в значительной степени дистанцировались от Трампа после того, как его сторонники атаковали Капитолий США, пытаясь отменить его поражение.

Генеральные директора известных компаний, включая Тима Кука из Apple Inc., Марка Цукерберга из Meta Platforms Inc., основателя Amazon.com Inc. Джеффа Безоса и Сундара Пичаи из Alphabet Inc., пытались добиться расположения Трампа во время его возвращения в Белый дом. Хотя некоторые из этих компаний рискуют пострадать от новой торговой политики Трампа, включая тарифы на импорт из Китая, они активно поддержали президента.

Например, Nvidia может потерять $5,5 млрд из-за запрета экспорта чипов H20 в Китай. В то же время компания предоставила миллион долларов и стала частью длинного списка доноров, вложивших в инаугурацию не менее $1 млн — таких было более 140. Такие розничные торговцы, как Target, и такие автопроизводители, как Hyundai и Toyota, чья дочерняя компания в США выделила 1 млн долларов, также могут пострадать.

Ripple Labs стала вторым по величине вкладчиком комитета, внеся 4,9 миллиона долларов. Coinbase Inc., Crypto.com, Galaxy Digital, Paradigm и Payward Inc., более известная как Kraken, внесли по 1 миллиону долларов каждая. Robinhood Markets Inc., предлагающая торговую платформу для цифровых валют, внесла 2 миллиона долларов.

Производитель птицы Pilgrim's Pride Corp. пожертвовал $5 млн, что стало наибольшим единовременным пожертвованием комитета. Согласно представленным документам, было более 140 доноров, пожертвовавших $1 млн или более.

Сообщается, что инаугурационный комитет Трампа не обязан раскрывать, как он потратил деньги или что осталось на его банковском счету. Ему придется сообщить эти суммы в Службу внутренних доходов в своей налоговой декларации, которая не должна быть подана до 2026 года.

