Биткоин восстанавливается в цене на фоне ослабления доллара

Биткоин вырос в цене до самого высокого уровня с момента объявления президентом США Дональдом Трампом пошлин, в то время как доллар упал на фоне возобновившихся опасений по поводу попыток Трампа отстранить главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Согласно данным, собранным Bloomberg, крупнейшая криптовалюта по рыночной стоимости подскочила примерно на 3% до $87 600 в понедельник утром в Сингапуре. Этот рост отыграл большую часть потерь, понесенных с момента объявления Трампом о взаимных пошлинах 2 апреля, что озадачило мировые рынки.

Отскок произошел на фоне падения доллара и фьючерсов на фондовые индексы США в понедельник после того, как критика президентом США Федеральной резервной системы вызвала обеспокоенность по поводу ее независимости. Показатель доллара достиг самого низкого уровня с января 2024 года после того, как директор Национального экономического совета страны Кевин Хассетт заявил в пятницу, что Трамп изучает возможность увольнения Пауэлла.

Восстановление биткоина в цене совпало с очередным всплеском стоимости золота, которое поднялось до нового рекорда, еще больше подчеркивая спрос инвесторов на активы, воспринимаемые как безопасная гавань и хеджирующие инфляцию.

Золото бьет рекорды из-за слабого доллара и сохранения опасений торговой войны

"Слабость доллара США является движущей силой ралли криптовалют", - сказал Шон Макналти, руководитель отдела торговли деривативами Азиатско-Тихоокеанского региона в первичной брокерской компании цифровых активов FalconX. Однако он добавил, что "скудная праздничная ликвидность" на криптовалютных рынках "приводит к преувеличению этого движения".