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Біткоїн відновлюється в ціні на тлі послаблення долара

Київ • УНН

 • 946 перегляди

Біткоїн зріс до $87,600, найвищого рівня з 2 квітня після оголошення мит Трампа. Долар впав до мінімуму з січня 2024 року через побоювання про звільнення голови ФРС Джерома Павелла.

Біткоїн відновлюється в ціні на тлі послаблення долара

Біткоїн виріс у ціні до найвищого рівня з моменту оголошення президентом США Дональдом Трампом мит, у той час, як долар впав на тлі побоювань, що відновилися, з приводу спроб Трампа усунути голову Федеральної резервної системи Джерома Павелла, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Згідно з даними, зібраними Bloomberg, найбільша криптовалюта за ринковою вартістю підскочила приблизно на 3% до $87,600 у понеділок вранці в Сінгапурі. Це зростання відіграло більшу частину втрат, завданих з моменту оголошення Трампом про взаємні мита 2 квітня, що спантеличило світові ринки.

Відскок стався на тлі падіння долара та ф'ючерсів на фондові індекси США у понеділок після того, як критика президентом США Федеральної резервної системи викликала стурбованість щодо її незалежності. Показник долара досяг найнижчого рівня з січня 2024 року після того, як директор Національної економічної ради країни Кевін Гассетт заявив у п'ятницю, що Трамп вивчає можливість звільнення Павелла.

Відновлення біткоїна в ціні збіглося з черговим сплеском вартості золота, яке піднялося до нового рекорду, ще більше підкреслюючи попит інвесторів на активи, що сприймаються як безпечна гавань і хеджують інфляцію.

Золото б'є рекорди через слабкий долар та збереження побоювань торгової війни21.04.25, 09:03 • 1604 перегляди

"Слабкість долара США є рушійною силою ралі криптовалют", - сказав Шон Макналті, керівник відділу торгівлі деривативами Азіатсько-Тихоокеанського регіону в первинній брокерській компанії цифрових активів FalconX. Однак він додав, що "мізерна святкова ліквідність" на криптовалютних ринках "призводить до перебільшення цього руху".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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