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Трампу пропонують націлитися на 43 країни у новому списку заборони на поїздки, серед пропозицій рф та білорусь - NYT

Київ • УНН

 • 22069 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість розширення списку країн, громадянам яких буде заборонено в'їзд до США. До списку ввійшли як країни з червоної, так і з помаранчевої зони.

Трампу пропонують націлитися на 43 країни у новому списку заборони на поїздки, серед пропозицій рф та білорусь - NYT

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість націлитись на громадян 43 країн у межах нової заборони на поїздки до Сполучених Штатів, яка буде ширшою за обмеження, введені під час першого терміну президента Трампа, за словами чиновників, знайомих із цим питанням, повідомляє The News York Times, пише УНН.

Деталі

Проект списку рекомендацій, розроблений дипломатичними службами та представниками служби безпеки, передбачає "червоний" список з 11 країн, громадянам яких буде категорично заборонено в’їзд до Сполучених Штатів. За словами офіційних осіб, це Афганістан, Бутан, Куба, Іран, Лівія, Північна Корея, Сомалі, Судан, Сирія, Венесуела та Ємен.

Проект списку запропонованих країн із забороною на поїздки

За словами джерел, список був розроблений Державним департаментом США кілька тижнів тому, і що, імовірно, зміни відбудуться до того часу, коли він дійде до Білого дому.

Офіційні особи в посольствах і регіональних бюро Державного департаменту, а також фахівці з безпеки в інших міністерствах і розвідувальних службах розглядають проект. Вони надають коментарі щодо того, чи є описи недоліків у певних країнах точними, чи існують політичні причини (наприклад, щоб уникнути ризику переривання співпраці з іншого пріоритету) для перегляду включення деяких.

Проект пропозиції також включав "помаранчевий" список із 10 країн, подорожі з яких будуть обмежені, але не припинені. У таких випадках заможним бізнес-мандрівникам може бути дозволений в’їзд, але не людям, які подорожують за імміграційними чи туристичними візами. Громадяни з цього списку також пройдуть обов’язкову особисту співбесіду для отримання візи. До нього увійшли білорусь, Еритрея, Гаїті, Лаос, М'янма, Пакистан, росія, Сьєрра-Леоне, Південний Судан і Туркменістан.

Як пише видання, незрозуміло, чи будуть люди з чинними візами винятком із заборони, чи їхні візи будуть анульовані. Також не зрозуміло, чи має намір адміністрація робити винятки для існуючих власників грін-карт, які вже отримали дозвіл на законне постійне проживання.

"Пропозиція різко обмежити, якщо не повністю заборонити відвідувачів з росії, викликає інше питання. Хоча російський уряд має репутацію корупціонера, пан Трамп намагається переорієнтувати зовнішню політику США в більш дружньому для росії напрямку", - зауважує при цьому видання.

Пропозиція також містить проект "жовтого" списку з 22 країн, яким буде надано 60 днів для усунення виявлених недоліків із загрозою переміщення до одного з інших списків, якщо вони не виконають вимоги.

Такі проблеми можуть включати ненадання Сполученим Штатам інформації про прибулих мандрівників, нібито неадекватні методи безпеки для видачі паспортів або продаж громадянства людям із заборонених країн, що може служити лазівкою навколо обмежень.

До цього списку, за словами офіційних осіб, увійшли Ангола, Антигуа і Барбуда, Бенін, Буркіна-Фасо, Камбоджа, Камерун, Кабо-Верде, Чад, Республіка Конго, Демократична Республіка Конго, Домініка, Екваторіальна Гвінея, Гамбія, Ліберія, Малаві, Малі, Мавританія, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, Сан-Томе і Прінсіпі, Вануату та Зімбабве.

Трамп просить Верховний суд частково дозволити скасування надання громадянства США за правом народження13.03.25, 22:55 • 18849 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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