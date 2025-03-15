Трампу предлагают нацелиться на 43 страны в новом списке запрета на поездки, среди предложений рф и беларусь - NYT

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность нацелиться на граждан 43 стран в рамках нового запрета на поездки в Соединенные Штаты, который будет шире ограничений, введенных во время первого срока президента Трампа, по словам чиновников, знакомых с этим вопросом, сообщает The News York Times, пишет УНН.

Детали

Проект списка рекомендаций, разработанный дипломатическими службами и представителями службы безопасности, предусматривает "красный" список из 11 стран, гражданам которых будет категорически запрещен въезд в Соединенные Штаты. По словам официальных лиц, это Афганистан, Бутан, Куба, Иран, Ливия, Северная Корея, Сомали, Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен.

Проект списка предложенных стран с запретом на поездки

По словам источников, список был разработан Государственным департаментом США несколько недель назад, и что, вероятно, изменения произойдут до того времени, когда он дойдет до Белого дома.

Официальные лица в посольствах и региональных бюро Государственного департамента, а также специалисты по безопасности в других министерствах и разведывательных службах рассматривают проект. Они предоставляют комментарии относительно того, являются ли описания недостатков в определенных странах точными, существуют ли политические причины (например, чтобы избежать риска прерывания сотрудничества по другому приоритету) для пересмотра включения некоторых.

Проект предложения также включал "оранжевый" список из 10 стран, поездки из которых будут ограничены, но не прекращены. В таких случаях состоятельным бизнес-путешественникам может быть разрешен въезд, но не людям, путешествующим по иммиграционным или туристическим визам. Граждане из этого списка также пройдут обязательное личное собеседование для получения визы. В него вошли беларусь, Эритрея, Гаити, Лаос, Мьянма, Пакистан, россия, Сьерра-Леоне, Южный Судан и Туркменистан.

Как пишет издание, неясно, будут ли люди с действующими визами исключением из запрета, или их визы будут аннулированы. Также не ясно, намерена ли администрация делать исключения для существующих владельцев грин-карт, которые уже получили разрешение на законное постоянное проживание.

"Предложение резко ограничить, если не полностью запретить посетителей из россии, вызывает другой вопрос. Хотя российское правительство имеет репутацию коррупционера, господин Трамп пытается переориентировать внешнюю политику США в более дружественном для россии направлении", - отмечает при этом издание.

Предложение также содержит проект "желтого" списка из 22 стран, которым будет предоставлено 60 дней для устранения выявленных недостатков с угрозой перемещения в один из других списков, если они не выполнят требования.

Такие проблемы могут включать непредоставление Соединенным Штатам информации о прибывших путешественниках, якобы неадекватные методы безопасности для выдачи паспортов или продажу гражданства людям из запрещенных стран, что может служить лазейкой вокруг ограничений.

В этот список, по словам официальных лиц, вошли Ангола, Антигуа и Барбуда, Бенин, Буркина-Фасо, Камбоджа, Камерун, Кабо-Верде, Чад, Республика Конго, Демократическая Республика Конго, Доминика, Экваториальная Гвинея, Гамбия, Либерия, Малави, Мали, Мавритания, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сан-Томе и Принсипи, Вануату и Зимбабве.

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