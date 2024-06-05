Тайвань заборонив експорт до рф та білорусі сировини для виробництва вибухівки

З 14 червня Тайвань забороняє експорт до росії та білорусі продуктів із нітроцелюлози із вмістом азоту менш як 12,2%. Відповідне рішення прийняло Міністерство економіки країни. Про це повідомляє Центральне агентство новин Тайваню, пише УНН.

Зазначається, що нітроцелюлоза є ключовим інгредієнтом бездимного пороху, і Європейський Союз та США контролюють її експорт. Спочатку Тайвань контролював тільки експорт нітроцелюлози із вмістом азоту понад 12,2%, а додавання нітроцелюлози із вмістом азоту менш як 12,2% цього разу покликане унеможливити лазівки в міжнародному експортному контролі.

При цьому, представники Міністерства економіки заявили, що тільки компанія Taiwan Nitric Corporation виробляє нітроцелюлозу з вмістом азоту менше ніж 12,2%, яка в основному експортується до США, Японії та В'єтнаму, і що нові правила контролю не матимуть істотного впливу на тайванський завод.

Центральне агентство новин Тайваню також нагадало, що з 8 березня цього року Тайвань заборонив експорт до рф та білорусі 77 типів верстатів та інструментів, які могли використовуватися для виробництва зброї.

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Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше розповів, що у північнокорейських ракетах, якими ворог атакував Україну, були виявлені компоненти мікроелектроніки виробництва Тайваню.

За результатами роботи спеціалістів Інституту з представниками британського "Центру вивчення збройних конфліктів" Conflict Armament Research (CAR) став підготовлений CAR звіт щодо дослідження частин та уламків ворожих ракет та ударних безпілотників. Так, лише в одному об'єкті, ідентифікованому як зразок північнокорейської балістичної ракети, виявлено 290 компонентів мікроелектроніки іноземного виробництва. У переважній більшості елементи забезпечують навігацію ракети, вони вироблені понад 25 компаніями зі штаб-квартирами в США, Китаї, Німеччині, Японії, Нідерландах, Сінгапурі, Швейцарії та Тайвані тощо